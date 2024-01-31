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Madarator
Современная немецкая САУ PzH 2000 в первый раз была уничтожена "Ланцетом" и попала в кадр
Дальнобойное орудие на расстоянии в 50 км от ЛБС ещё далеко не гарантия, что про тебя "забыли" ВС России и их дрон

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   Соблюдая все меры предосторожности, включая маскировку и быструю смену позиций для стрельбы, в том числе и современные нормативы НАТО по противодействию беспилотным угрозам, всё равно не спасли от уничтожения современную немецкую САУ PzH 2000. Как оказалось, за германским оборонным «чудом» длительное время наблюдал разведывательный  БПЛА россиян, только и ждущий, когда грозная машина достигнет черты поражения ударного боеприпаса, на роль которого был выл выбран усовершенствованный «Ланцет». Прекрасный тандем, состоящий из воздушного разведчика и дрона-камикадзе, «на двоих» расписали филигранную партию и настигли дальнобойную технику оппонента. По всей видимости, пушку на гусеничном шасси теперь ждут только пункты металлоприемки.


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Источник фото: Википедия

   Что интересно, лень украинских артиллеристов не позволила им озаботиться хотя бы некоторыми шансами на спасение редкой, и от этого драгоценной бронетехники, способной при открытом столкновении с противоборствующей стороной выдержать лишь попадание легкого стрелкового вооружения, аналогичного автоматам и пулеметам. Но «шкура» САУ полностью беззащитна при встрече с усиленным зарядом современного «Ланцета». Что и выразилось на практике большим бадабумом. А ведь наверняка в распоряжении ремонтных рот украинского батальона тяжелых САУ и танков были умельцы, способные с помощью сварочного аппарата придумать легкий каркас защитного «мангала».



Облако взрыва над САУ. ТГ-канал "Изнанка"


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   Что интересно, в сообщении выше совершенно не зря «Двухтысячная» названа грозной боевой единицей. Именно PzH 2000 является действующим рекордсменом по документально зафиксированным результатам максимального поражения мишени. Это было сделано на полигонных испытаниях в Южной Африке, когда снаряд V-LAP с реактивным двигателем, выпущенный из 155-мм ствола, сумел пролететь 56 километров и полностью уничтожить цель.

#ланцет #pzh 2000 #v-lap #немецкие сау #самая дальнобойная сау #самая дальнобойная сау в мире #уничтожение ланцетом pzh 2000
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