Самое время попросить два фрегата Type 23 британских ВМС для грядущего сухопутного наступления ВСУ: все равно у Англии нет для них экипажей, как и ракет

Украина возлагает большие надежды на «Бородавочников», если Пентагон разрешит их поставку в Воздушные силы ВСУ. Но мечта об американских штурмовиках пустое дело для Киева, считает редакция отраслевого журнала Military Watch. Военное ведомство США не допустит плохой рекламы для продукции своего ВПК, так как A-10 Thunderbolt II быстро превратятся на конфликтной земле в яркие факелы. Так как их уничтожение станет первоочередной целью, выбранной российским Генштабом.

В публикации делается особый акцент на том, что «Бородавочники» не тот тип вооружений, способный достичь значимых побед на полях СВО, ведь выживаемость этих самолетов над полем боя, где безраздельно правят бал российские ПВО и штурмовая и истребительная авиация ВКС РФ, крайне сомнительна и легко может быть оспорена.

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Источник фото: osan.af.mil



Когда был черед иракской военной компании, военные силы США в своих сводках потерь увидели 20 самолетов такого типа, получивших повреждения или оказавшихся полностью потерянными. Хотя силы ПВО Ирака ни в коей мере не сравнимы с точно такими же силами противовоздушной обороны ВС России. И даже страшно задуматься, что будет с Thunderbolt, как только они пересекут польско-украинскую границу. Пентагон ни в коем случае не допустит повторения такого сценария с куда худшими последствиями для авторитета своей техники.

Поэтому куда больший шанс у украинского военно-политического руководства получить устаревшие британские корабли без ракет, чем не желающих терять свое лицо, как крупнейшего экспортера боевой техники США.

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Аналогичное мнение разделяют и в британском Telegraph, считающих что Ллойд Остин скорее отдаст приказ на утилизацию, чем на отправку известной боевой машины ВСУ.