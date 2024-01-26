Но простого ответа, как "победить" Россию, в штабах НАТО найти не могут до сих пор

Идея, что Россия, её ОПК, частные волонтерские организации и энтузиасты, так и не смогут достичь даже половины уровня по поставкам беспилотной авиации для нужд вооруженной группировки в зоне проведения СВО от уровня наличия беспилотников в ВСУ и её вечном отставании по компоненте БПЛА-строения, оказались в пух и прах разбиты суровой действительностью, где Владимир Путин и Сергей Шойгу со смехом на лицах смотрят на лица тех западных экспертов и аналитиков, выдвинувших такое ошибочное мнение.

Прямо сейчас российское ПВО просто доминирует в воздушном пространстве, сбивая практически все дроны украинской стороны, которая практически полностью отказалась от крупных беспилотников, ввиду того, что они становятся идеальной мишенью для российских «Панцирей» и других установок ЗРК. Поэтому, единственный «жизнеспособный» вариант для украинского Генштаба, это задействование малоразмерных БЛА, что кратно снижает их боевой потенциал. Но деваться украинской стороне некуда, написано в публикации от Eurasian Times.

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Источник фото: Главный региональный





Так ударные крупноразмерные дроны показали свою «уникальность и боеспособность» в небе Афганистана, Сирии, Ирака, Сомали, где идут вооруженные конфликты асимметричного уровня. Но всё это нужно отправить «в утиль», если сравнить с российской СВО. Как можно действовать успешно, когда операторы российского ПВО буквально видят каждую мелкую монету, подкинутую в небо украинским военнослужащим?

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И в довершение, автор публикации приводит такие, отнюдь не обнадеживающие сведения: по словам одного из офицеров аэроразведки ВСУ, российская сторона на передовой в 7 раз превосходит по количеству своих «птичек» украинскую армию. В среднесрочной перспективе это грозит большой бедой для ВС Украины, резюмировал командир.