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Telegraph: Украинская "линия Суровикина" не поможет Киеву добиться успехов по объективным причинам
Скопировать, ещё не значит победить. Да и копия всегда хуже оригинальной идеи

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  «Украинская линия Суровикина», именно так называют свою линию обороны ВСУ, намекая на её потенциальную стопроцентную неприступность против вздумавших наступать на позиции противостоящей стороны россиян. Но по мнению The Telegraph, украинцам не удастся превзойти российский инженерный гений и построить аналогичную укрепленную полосу с максимализацией достоинств фортификационного типа. 

   Пускай в украинском Генштабе и утверждают, что минные поля, танковые волчьи ямы и линии протяженных в три ряда траншей это – «гранитная стена», способная остановить кого угодно, но эти слова скорее всего останутся пустыми мечтами по ряду объективных причин. Первой и главной из которых можно обозначить, что выбранная стратегия «не выстрелит», была названа неправильно выбранная тактика.

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Источник фото: Военные материалы

   Пример у издания такой: боясь получить репутационные издержки от громогласного объявления о тотальной обороне из-за дефицита живой силы и вооружений с недостаточным количеством боеприпасов всех типов и видов, киевское военно-политическое руководство выбрало решение одновременно идти в атаку и в тот же момент держать оборону. И тут обозреватели газеты задаются вполне резонным вопросом: «Как можно вести наступление через свои минные поля и мешающие развернуть фронт многочисленные траншеи и танковые ловушки?». Следовательно, придется пожертвовать плотностью и стойкостью обороны на векторах основных атак. Поэтому в статье и утверждается, что в таких условиях глубоких прорывов, как ранее говорил генерал Залужный, не будет.

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    Вместе с тем один британский профессор в лице Хэла Брендса утверждает, что Украине «достаточно» лишь продержаться один год в сплошной обороне и защите ранее отбитого, и уж в 2025 году попытаться победить. Правда, почему такой всезнающий профессор всё ещё не генерал британского Генштаба, вопрос весьма дискуссионный. 

#инопресса #telegraph #линия суровикина #украинская оборонительная полоса
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