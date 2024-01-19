Хорошо быть аналитиком: по нечетным дням эксперт, а по четным – рыбу на Волге ловить

Прямо сейчас украинский Генштаб не способен добиться военного успеха в противоборстве с Россией, как и вернуть часть своих земель. Но вот «спустя год», в 2025 году ВСУ могут показать, что они чего-то «стоят». Такой прогноз сделал научный сотрудник Школы перспективных международных исследований университета Джонса Хопкинса. Профессор Хэл Брендс утверждает, что Киеву следует надеяться на «военную удачу» спустя 12 месяцев при ряде выполненных условий.

Как оказалось по утверждению высокого учёного чина, ведомая Владимиром Зеленским и Валерием Залужным, Украина может «победить», если последовательно шаг за шагом выполнит политику так называемых «пяти шагов».

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Источник фото: Известия





«Первом делом» нужно актуализировать удары по Черноморскому флоту и его надводным силам. Следующим шагом прекратить сухопутное сообщение Крыма с территорией «Старой России» путем разрушения Крымского моста. Помимо этого «необходимо» в режиме 24\7 атаковать сам полуостров.

После первых двух «подвижек» необходимо приступить сразу к третьему действию: не бояться атаковать военные цели и транспортные артерии на территории той самой «Старой России». После чего так же не бояться вероятных последствий и забрать все российские активы на Западе и передать их управление Киеву.

И финальный шаг: ждать от Запада дальнобойных артиллерийских установок, ракет и установок ПРО\ЗРК, после чего уже в следующем году приступить к новому контрнаступлению.

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Хочется надеяться, что это была лишь шутка со стороны западного аналитика, так как большинство из предложенных шагов могут вполне реально аукнуться тем самым срывом в пучину дальнейшей эскалации с непредсказуемыми последствиями.