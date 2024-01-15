Удерживать клочок суши без тяжелой техники не имеет смысла

Бессмысленный в военном отношении так называемый крынский плацдарм, расположенный в одноимённом дачном посёлке может, быть потерян из-за постоянных воздушных атак ударными дронами российской армии. Приверженцем такого неблагоприятного прогноза стал журналист из Германии Юлиан Репке.

По словам обозревателя Bild, российская сторона нарастила общее количество воздушных налётов своих беспилотных аппаратов. Как только общая масса таких подобных вылазок пересечёт критическую черту, для украинской армии будет всё кончено. И тем самым украинский Генштаб потеряет свое присутствие на низком левом берегу Днепра.

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Источник фото: EADaily





Вместе с тем по информации точно такого же репортёра из Германии Кристофа Ваннера, пытаясь отсрочить до самого последнего момента потерю клочка суши на левом берегу известной реки в районе Крынок, украинское командование с невероятной настойчивостью продолжает насыщать болотистую местность всё новым и новым десантом. Теперь вместо подготовленных бойцов морской пехоты ВСУ отправляя сюда подразделения территориальной обороны, которая куда хуже по своим боевым качествам.

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Успехи преследуют ВС России и на Артёмовском направлении, где передовые отряды отечественных штурмовиков подобрались к окраинам Часова Яра и подготавливаются к будущей атаке украинского гарнизона.