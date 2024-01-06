Но бессмысленность действий никогда не останавливала украинский Генштаб

Морские пехотинцы Украины, которые относятся к условным элитным родам войск, стали заканчиваться. Именно с последним фактом связана ситуация, когда украинский Генштаб вместо подготовленных специально для речного десанта коммандос отправляет на удержание пехотного плацдарма в дачном посёлке Крынки малоподготовленных для подобного рода действий военнослужащих из территориальной обороны. ТГ-канал «Военное дело» рассказал о подобных случаях, когда солдаты 106-й отдельной бригады были обнаружены на противоположном от пока что украинского Херсона берега.

Вычислить участие в удержании Крынок бойцов из бригады, расквартированной в Хмельницкой области, позволили некрологи, опубликованные в группе войскового подразделения.

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Источник фото: Парламентская газета





Причем обозреватели ТГ-канала прямо разъяснили, что оперативного значения удержание квадрата разрушенных дач не имеет. Так как без тяжелой бронетехники продвинуться вперед практически невозможно, как и невозможно без больших потерь успешно обороняться. Ведь по окопавшимся украинским солдатам и офицерам прилетает всё что только можно и откуда можно. По промерзлой земле прямой наводкой бьют «Солнцепеки», долетают корректируемые авиационные бомбы с модулями УМПК, так и просто тяжелые снаряды танков и артиллерийских расчётов.

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Причем российские военные не спешат сбрасывать десант ВСУ в Днепр, таким образом заставляя оппонента посылать на бессмысленную операцию всё большее количество необходимых в других местах бойцов.