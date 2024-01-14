Американский Генштаб, составив объемные доклады по использованию БМП Bradley в ходе ожесточенной битвы за Работино, когда в течение первых двух недель российские ТГ-каналы заполонили фотографии большого количества уничтоженных американских БМП, стоящих целыми обездвиженными колоннами вместе с немецкими танками Leopard, принял вполне логичное решение по дополнительной защите динамическими блоками ARAT, из-за отсутствия которых предположительно американские же танки Abrams M1 оказались под строгим запретом для участия в боях на передовой.





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Окрестности Работино. Уничтоженные Леопарды и Брэдли. Источник фото: РИА Новости





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По первоначальной задумке украинских генералов и их советников из командующего сегмента генералитета НАТО, боеспособность российской обороны на Запорожском направлении оценивалась как крайне слабая, как и возможности российских танков, якобы по расчетам аналитиков Пентагона, выглядевшие практически «беззубыми» и бесполезными при сравнении даже с американскими боевыми машинами пехоты Брэдли. Как предполагалось, в ходе блестящих ночных рейдов в запорожской степи, бронированные машины американского производства вместе с германскими Леопардами выявляли бы танковые засады ВС России заранее и на максимальном удалении. А дальше бы танки и броня ВС РФ «перемалывались» в большом количестве и безопасно для наступающих сил ВСУ силами тех самых БМП и танков. Ведь по ничем не подтвержденному предположению, тепловизоры у россиян были слишком плохими, а кое-где на передовой их и вовсе не было, как думала украинская сторона. Но план оказался слишком «блестящим» и по результату неудачного шестимесячного наступления украинские элитные группы продвинулись лишь на несколько километров, из которых к январю 2024 года уже половина была потеряна, а так называемый работинский рукав будет уже наполовину отбит обратно российской армией и соответственно зачищен от ВСУ. И разумеется такой ход событий на передовой, когда предназначенные для окончательного «решения» крымского вопроса ударные бронированные кулаки ВСУ превратились в пустой фон вместе с пехотной штурмовой элитой. Думать дальше о «захвате Крыма» деморализованной армией без должного бронированного наполнения оказалось бессмысленно, о чем в своей резонансной статье для западных изданий рассказал главком ВСУ Валерий Залужный, за что подвергся необоснованно строгой критике от президента Украины Владимира Зеленского.





Источник фото: Quora

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И что интересно, по косвенным признакам можно догадаться, что в Пентагоне рассчитывая передачей своих Abrams в августе, должны были получить замечательную телевизионную картинку, где рота американских тяжелых танков победным маршем двигалась бы по Крыму, тем самым обеспечивая нужный информационный фон и увеличивая продажи хорошего, но явно не самого лучшего танка в мире. Что могло быть ещё лучшей рекламой?

Но фон горящих Брэдли, оказавшихся уязвимыми практически ко всему, как и их печальных союзников в лице танков бундесвера Леопард, поставили окончательный крест в участии в контрнаступлении Абрамсов. Именно видимо с этим связан строжайший запрет на участии в боевых действиях танка из США.





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Источник фото: ТГ-канал "Военный Осведомитель"







Вместе с тем в ТГ-канале «Военный Осведомитель» появилась публикация, где имеющиеся на вооружении в ВСУ Abrams версии M1A1SA получили в качестве дополнительной защиты динамические блоки ARAT. Такие боксы относятся по американской же классификации к первому поколению. Кадры с Абрамсами и блоками Abrams Reactive Armor Tiles сегодня появились в мировой Сети.

Рассматривая внимательно танки, можно обнаружить, что такой защитой покрыты только фронтальная и боковая плоскости башни. Хотя вполне себе напрашивается и защита такого типа «реактивной броней» и передней части корпуса, что так же предусмотрено технической документацией ARAT.





Источник фото: ТГ-канал "Военный Осведомитель"





Крайне интересна предыстория создания данного блока. И тут следует удивиться, что первой бронемашиной, на которой появились характерные очертания, стал не сам танк, а его «младший коллега» в виде той самой Брэдли, нещадно терзаемой за время Иракской компании «устаревшим» РПГ-7, прожигающим современными гранатами тонкостенную бронемашину в сравнении с тем самым Абрамс. И тогда для снижения подобного рода потерь конструкторы и придумали «динамику» BRAT. И уже на основе Bradley Reactive Armor Tiles и была создана Abrams Reactive Armor Tiles. Полное название модификации звучит как ARAT-1. И хотя прошло уже практически 20 лет с момента появления такой динамической защиты, американские источники не спешат раскрывать её характеристики и состав. Но по версии от военных конструкторов США, стойкость дополнительной брони в 1,5-1,6 раза увеличивает стойкость основного бронирования.





Источник фото: Телеграм





Версию о том, что Абрамс, переданные украинской армии, американская сторона попросила настойчиво «попридержать» до появления на танках соответствующего обновления, прекрасно согласуется и с публикациями иностранной прессы, в частности издания Forbes, где указали, что «американец» часто ломается и выглядит явно неподготовленным ко встрече с российскими Т-90 «Прорыв-3» и модернизированными Т-80БВМ образца 2022 и Т-72БМ3 в аналогичного года обновления.





Т-80БВМ образца 2022 года. Источник фото: VK-сообщество "Третья мировая война"







Считается, что установка блоков в дополнение к основному бронированию, «раздетому» от продвинутой урановой брони, позволит в некоторой степени дать какой-никакой отпор при встрече с ударными БПЛА, тандемными боеголовками, выпущенными из РПГ, ПТРК или современных версий противотанковых снарядов ВС России. Вероятно, что следующим вполне логичным шагом будет появление на Абрамсах блоков динамической защиты и противодронных козырьков и сверху башни, как местах наименее защищенных от атаки с воздушного вектора и куда стремятся прилетать российские барражирующие боеприпасы и так называемые сбросы квадрокоптеров.









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Хочется отметить, глобально внедрение усовершенствованной защиты пускай шаг и оправданный, но уже запоздалый: теперь явное преимущество на поле боя за российской армией, а танковая рота, состоящая полностью из танков Abrams, пусть и прошедших актуальную модернизацию, практически ничто против современного ударного кулака россиян, У которых не 30 условных современных танков, как в украинской армии, считающей таковыми американскую тяжелую бронетехнику, а около тысячи, чего не скажешь про одни из самых ранних модификаций украинских Abrams, дополнительно прошедших процедуру каннибализации от современного оборудования. И уже после этого переданных в ВСУ. Поэтому вместо потенциального военного парада в российском Крыму, вынужденных в скором времени пытаться удержать линию ЛБС от предполагаемого российского наступления.