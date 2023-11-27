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Украинская армия решила провести дезинформирующую психологическую операцию, якобы показав американские тяжелые танки Abrams под Купянском или в иных местах, расположенных близко к передовой. Такого мнения придерживается редакция отечественного ТГ-канала "Военкоры Русской Весны", считающая, что никаких ОБТ продукции General Dynamics Land System в зоне активных боестолкновений нет. Как предполагают журналисты публичного блога, все танки, переданные Пентагоном, спрятаны в глубоком тылу восточноевропейской республики где-то на полигонах.
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Источник фото: az.sputniknews.ru
Косвенно согласиться с редакцией позволяет тот факт, что на размещенных фотографиях отсутствует какие-либо усовершенствования защитного плана, хотя сейчас уже не просто военным специалистам или солдатам на передовой, известно и понятно, что без противодронной защиты верхней полусферы башни или противокумулятивных экранов такой образец представляет собой не просто лёгкую цель, а идеальный "магнит" для атаки барражирующих боеприпасов или сброса сверху снарядов или гранат и атак FPV-дронами.
К тому же, во избежание попадания образцов секретной урановой брони и иного нежелательного для изучения передового оборудования, все подобные модули и наполнители демонтированы ещё до передачи американских бронемашин Украине. И даже куда более современные по части противоснарядной защиты британские танки Challenger 2 были выведены из строя российской стороной, в течение очень короткого времени нашедшей тот самый ключик от стойкости зарубежного образца якобы передового поколения.