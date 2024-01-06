Как оказалось, иностранные танки хорошо смотрятся только в голливудских фильмах

История, где Т-80БВМ на голову выше своих зарубежных конкурентов по танковому парку, вовсе не кремлевская пропаганда или досужие рассуждения, а самая что ни на есть суровая действительность, отрицать которую невозможно, лишь взглянув на поля сражений на Украине. В этом убедились американские журналисты издания Military Watch Magazine, ссылающиеся на российских танкистов. Почему современные образцы западных танков хуже модернизированных бронемашин серии Т-80, со страниц своей публикации при его сравнении с M1 Abrams и Leopard, объяснили дополнительно.





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Т-80БВМ. Источник фото: Известия





Военные обозреватели вышли на российского офицера-танкиста и попросили последнего анонимно прокомментировать свой опыт на передовой и взгляд на образцы, используемые украинскими военными. Со слов командира, мировая Сеть переполнена кадрами, где Леопарды словно чугунная гиря, при въезде в условную большую лужу, чем является в эпоху осенне-зимнего ненастья ЛБС, просто там тонут. После чего украинским танкистам вместо поддержки пехоты и участия в атаке, приходится задействуя дополнительную бронетехнику, при этом, теряя кучу времени и ресурсов, пытаться вытащить из грязевого плена дефицитный «подарок» западных государств. Вместе с тем российский Т-80 всех модификаций, задействуя свою газотурбинную установку, спокойно преодолевает как грязь, так и вездесущую зимой слякоть. В отличие от «немца», Абрамсы так же, как российские танки, оснащены газотурбинным движителем, но с учётом «неимоверной» массы, их подвижность значительно ниже, чем у аналога из состава ВС РФ.













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Вместе с тем большая удельная мощность на тонну позволяет линейке Т-80 буквально «парить» над выбоинами и небольшими ямами, тем самым поддерживая любые действия пехоты, в том числе, когда перед танком возникают траншеи и блиндажи ВСУ. А если брать модификацию «БВМ», то последняя обзавелась помехоустойчивой связью, которую не заглушишь современными западными РЭБ, так и успешно выдерживать прямые прилёты тандемных боеголовок иностранных ПТРК. В добавок пушка отличается повышенной точностью, позволяя с расстояния в 5 000 метров посылать условный снаряд в цель метр на метр и попасть.