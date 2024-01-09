Высокотехнологичные и хрупкие западные образцы большим детям не игрушки

Большое желание украинских военных среди танкистов продемонстрировать «непревзойденные» возможности 120-мм танкового орудия американского Abrams M1A1, привело к штатному срабатыванию защитного механизма. Соответствующие кадры загрузили в мировую Сеть сами бойцы ВСУ.

По кадрам становится понятно, что довольные новой заокеанской машиной украинские операторы ОБТ Abrams решили похвастаться на камеру и продемонстрировать максимальный диапазон вертикального угла прицеливания танкового орудия. Но как оказалось, что повторяемое раз за разом действие привело в смятение бортовую электронику, отвечающую за подобное мероприятие. По результату очередного дубля защитный механизм подъема пушки издал звуковой сигнал, а орудийный ствол начал в широком диапазоне колебаться.

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Источник фото: РИА Новости





А если отвлечься от ребячества украинских солдат, в угоду красивому кадру заставивших западную бронетехнику просто так взять и поломаться, то судя по внешней обстановке в виде сосновой посадки рядом с танком, то можно сделать вывод, что ошибочные действия украинцев вызваны новизной американской техники для них. Предположительно ролик записан в конце осени, когда те самые Абрамсы и были переданы Пентагоном Украине.









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На данный момент про Abrams распространяется нелицеприятная молва: танк донельзя оказался капризным и «падким» на поломки. А желание побыстрее вступить в бой споткнулось об тяжелую неисправность во время движения к передовой на Авдеевском направлении. Причем по замечанию журналистов Forbes:это был не первый и не последний случай: дальше «американцы» стали выходить из строя один за другим по причине суровых природных ситуаций и нарушающего эксплуатационные правила использования. После чего появился строгий приказ Пентагона – танки Abrams не использовать на то особого разрешения американских военных.