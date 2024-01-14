Вот так от промышленного производства Киев дошел до кустарной сборки

Некогда самый большой претендент на должность украинского премьер-министра и самый молодой министр в истории современной Украины, отличающийся амбициозностью и якобы современными подходами в управлении большими коллективами, предложил вместо многотысячного промышленного производства беспилотных аппаратов, заняться мелкосерийной сборкой простым украинцам. Речь идёт о министре цифровой трансформации Украины Михаиле Федорове.

Так занимающий ещё и должность вице-премьера по инновациям, развитию образования, науки и технологий, «забыл» свое громогласно и публично сказанное обещание создать миллионную «армию дронов», благодаря некогда мощному украинскому ВПК, и перейти на режим «сделай сам».

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Источник фото: Пикабу





Как утверждает Федоров, практически любому гражданину Украины вполне по силам, посредством прямого доступа к обучающим онлайн-семинарам и миниатюрному набору отдельных модулей и ручных инструментов, самим приступить к изготовлению различных БПЛА. Но есть нюанс: всё, кроме лекций по интернету, необходимо закупать за самостоятельные финансы. Ни о каком о гособеспечении «оборонного заказа» и речи быть не может. Как уверен Федоров, украинцы сами должны изыскивать возможности для поддержки украинской армии.





Источник фото: Паркфлаер





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В начале спецоперации ВСУ чуть ли не в 1000 раз превосходили российскую армию по количеству и качеству беспилотников, располагая существенным ассортиментом, начиная от ударных дронов, способных запускать ракеты в виде турецких Байрактаров, и заканчивая микро-дронами Black Hornet и различными FPV-дронами. Но вместо того, чтобы усилить свое преимущество, финансирование украинского правительства и желания отдельных чиновников были направлены совсем в другую сторону. Теперь по данным ряда источников, ВС РФ уже в рамках промышленных масштабов превосходят ВСУ, где разрыв по количеству БПЛА равен уже 8-кратному значению. И уже по опасениям западной прессы, инженерные и конструкторские кадры российской стороны, в отличие от украинцев, совершили технологический скачок, начав выпуск реактивных дронов, вместе с тем оснастив высокотехнологичные «Ланцеты» машинным зрением и способностью находить и уничтожать цели на передовой глубокой ночью.