Дрон PD-100 Black Hornet Nano работает практически бесшумно и позволяет проводить разведывательные операции без привлечения лишнего внимания

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Российские военнослужащие захватили ценный и редкий трофей. Рядом с селом Новая Таволжанка отряд российского спецназа устроил засаду на бойцов батальона "Кракен". После боя в качестве трофейного имущества был добыт разведывательный БПЛА британского производства PD-100 Black Hornet Nano.

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Для военных инженеров и оборонных специалистов это очень интересный "экспонат".

По сообщению военкора Александра Коца малогабаритные дроны вертолётного типа используются для скрытного наблюдения в интересах небольшого воинского подразделения, такого как отделение или даже одного военнослужащего.





Источник фото: телеграм-канал "Военный Осведомитель"





Дрон "Шершень" настолько мал, что помещается в ладони бойца. Длина такого малоразмерного дрона всего 100 миллиметров, а весит чуть меньше 16 грамм. Правда вместе с пультом и дисплеем "крупная оса" весит около 1 кг, резюмировал Коц.

Винты БПЛА работают настолько тихо и незаметно, что благодаря "бесшумности" можно проводить разведывательную деятельность непосредственно в зданиях. Особенно большая польза от такого дрона при штурмах в черте города.





Источник фото: телеграм-канал "Военный Осведомитель"





Правда не обошлось без минусов: из-за небольших размеров дрон не может работать слишком долго от одной зарядки: продолжительность работы ограничивается временем чуть меньшим чем полчаса.

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К сожалению в армии России таких микродронов в наличии нет. Но с "поимкой" редкой птички этот факт скоро исчезнет.