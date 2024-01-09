Ударим тяжелым беспилотником по дефициту зенитных боеприпасов ПВО ВСУ

Новый год только начался, а в российской беспилотной авиации прибыло пополнение модельного ряда «Герань». Да ещё какое, утверждают отечественный ТГ-каналы, первые заметив технологический скачок в российском БПЛА-строении касаемо ударных дронов. Значительно усовершенствованная версия знаменитого БЛА достигла общего веса в 1000 килограмм, а её боевая часть «пополнела» практически до уровня ракеты оперативного уровня, достигнув тем самым «убедительных» 300 килограмм взрывчатого вещества. Напомним одна из первых версий «Герани» с боевой частью в 50 килограмм и общим весом в 135 кг была куда слабей во многих смыслах. В том числе и большей уязвимости для украинских сил ПВО, организующих для поимки «Цветочка» мобильные зенитные группы, вооруженные скорострельными мелкокалиберными пушками и даже счетверенными установками «классических» пулеметов Калашникова. Но с новым беспилотным аппаратом такой трюк на 99% уверенности не пройдет и дроны под «оружейный салют» пройдут дальше.





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Источник фото: topwar.ru





Потому что условная «Герань-3» получила вместо маломощного бензинового двигателя на 50 л.с. реактивную силовую установку, позволяющую разгоняться до куда более существенных 500 км/ч, что не под силу предыдущему двухтактному образцу с поршнем и цилиндром. И чего уже говорить про 300 килограмм взрывчатки, равной по мощности, как писалось выше, прилёту среднестатистической дальнобойной ракеты.





Источник фото: иноСМИ





Но это ещё не все трудности, с которыми обязательно столкнется персонал ПВО, если украинские зенитчики решатся не перехват: высокая скорость не позволит задействовать для уничтожения высокоскоростной воздушной цели пулеметы и мелкокалиберные пушки. С этим могут справляться только ЗРК NASAMS и Patriot или их аналоги. Но дефицит для них так называемых «антиракет» вызывает сомнения в этом.

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К тому же не каждый современный радар может «поймать» всплески на экранах радаров от радиопоглощающего композитного волокна темного цвета, из которого полностью состоит внешнее покрытие передового дрона.