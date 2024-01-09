Почему настолько необходимые боеприпасы для Украины должен производить Запад, но не сам Киев, полковник не рассказал

Опустошительными массированными налётами своих высокоточных дальнобойных ракет и ударных дронов семейства «Герань», российская армия вызвала существенный дефицит дорогостоящих зенитных ракет на складах украинской армии и в рядах действующих подразделений. Об острейшей нехватке управляемых боеприпасов для нужд украинских ПВО во время телевизионного эфира рассказал полковник ВСУ Юрий Игнат.

Официальный представитель Воздушных сил ВСУ поделился информацией, что для российского Генштаба недостаточное количество ракет для пусковых установок в украинской армии не является большим секретом, поэтому озвученные сведения не являются военной тайной и с ними можно ознакомиться простому украинскому обывателю, что и было сделано во время так называемого телемарафона.

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Источник фото: РИА Новости





Между тем старший офицер уведомил население Украины, что ряд иностранных союзников Киева знают о достаточно сложной ситуации по части запасов корректируемых снарядов для нужд ВСУ, используемых в качестве боекомплекта зенитных установок; тем самым подтвердив фактически, что производство таких спецсредств многократно возросло. Но этих усилий всё ещё недостаточно и ряду западных стран необходимо усилить свои действия и делать многократно больше для защиты Украины, резюмировал свое выступление Игнат.

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Новость о том, что в украинской армии осталось слишком мало как зенитных снарядов, так и самих пусковых установок должен засвидетельствовать тот факт, что во время вчерашней сводки Генштаб ВСУ заявил лишь о перехвате 35% воздушных целей из-за недостатка дорогостоящих зенитных ракет.