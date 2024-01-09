реклама
Прогресс не стоит на месте, в том числе, и в развитии существенно обновленных версий дрона-камикадзе «Герань». Российские беспилотные аппараты, получившие вместо шумного бензинового и малоскоростного мотора реактивную силовую установку, по цветовой палитре стали значительно темней, отчего незаметны в темное время суток и практически никак не проявляют себя на радарах украинской армии в виде яркого радиолокационного «всплеска». О новых вариантах «Герани», превратившейся в реактивный аппарат, рассказали на портале «Военное дело».
реклама
Согласно публикации, явившие себя миру новые российские БПЛА во время зимних праздников и одновременно массовых комбинированных ударов по объектам критической инфраструктуры и ряду крупнейших фабрик и заводов украинского ОПК, оснащены реактивным двигателем, способным достигать скорости в 500 км\ч. А внешние детали и покрытие корпуса имеют свойства радиопоглощающего элемента, выполненного из композитного вещества чёрного окраса.
Источник фото: Anna news
В украинском сегменте Интернета уже появились свежие кадры фрагментов нового реактивного дрона «Герань». Внимательные пользователи соцсетей даже нашли различие в обозначениях буквенных индексов: самая последняя на данный момент версия в своем названии имеет индекс «MJ» вместо старого «M».
Российская «Герань» стала самым настоящим испытанием для украинских зенитчиков, удивленных дешевым, но крайне эффективным дальнобойным средством, способным наделать «много бед» при ударах по наземным строениям и слабо защищенным складам с военным оборудованием.