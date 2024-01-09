Недолог час, когда появятся и версии с подвесными ракетами

Прогресс не стоит на месте, в том числе, и в развитии существенно обновленных версий дрона-камикадзе «Герань». Российские беспилотные аппараты, получившие вместо шумного бензинового и малоскоростного мотора реактивную силовую установку, по цветовой палитре стали значительно темней, отчего незаметны в темное время суток и практически никак не проявляют себя на радарах украинской армии в виде яркого радиолокационного «всплеска». О новых вариантах «Герани», превратившейся в реактивный аппарат, рассказали на портале «Военное дело».





реклама





Согласно публикации, явившие себя миру новые российские БПЛА во время зимних праздников и одновременно массовых комбинированных ударов по объектам критической инфраструктуры и ряду крупнейших фабрик и заводов украинского ОПК, оснащены реактивным двигателем, способным достигать скорости в 500 км\ч. А внешние детали и покрытие корпуса имеют свойства радиопоглощающего элемента, выполненного из композитного вещества чёрного окраса.





Источник фото: Anna news





В украинском сегменте Интернета уже появились свежие кадры фрагментов нового реактивного дрона «Герань». Внимательные пользователи соцсетей даже нашли различие в обозначениях буквенных индексов: самая последняя на данный момент версия в своем названии имеет индекс «MJ» вместо старого «M».

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Российская «Герань» стала самым настоящим испытанием для украинских зенитчиков, удивленных дешевым, но крайне эффективным дальнобойным средством, способным наделать «много бед» при ударах по наземным строениям и слабо защищенным складам с военным оборудованием.