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Madarator
ВсФ: В Киеве нашли обычную бомбу, но утверждают, что нашли целую боеголовку от "сбитого" Кинжала
А "Цирконы" с НЛО вместе вы тоже научились сбивать целыми?

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   Украинское ПВО, которое на просторах мировой сети превратилось вполне себе в известный мем, кажется продолжает удивлять. Так украинская экстренная служба ДСНС, являющаяся аналогом российского МЧС, показала фотографии обугленной остроконечной части чего-то «боевого», извлеченной из многометровой толщи песка. По утверждению представителей Украины, «идентифицированная» неразорвавшаяся ракета есть не что иное, как тот самый аэробаллистический «Кинжал», который в количестве не менее 10 единиц только за один день работы украинское ПВО успешно обнаружило в киевском ночном небе, и, соответственно, безопасно сбило. И этот обгоревший образец как раз один из тех Х-47М2.


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Источник фото: naked science


   Но редакторы ТГ-канала «Война с фейками» решили усомниться в «доказательствах». В качестве настоящего доказательства было сделано допущение, что истинные размеры целого, ещё незапущенного 9-А-7660, равняются не менее 7 метров в длину. Сюда входят двигатель, корпус и сама головная часть. Последняя имеет длину в 2 метра, как минимум, а по всей длине ширина боеприпаса неравномерно распределена. Основание БЧ «Кинжала» куда шире острия и составляет не менее одного метра. Поэтому формы, а главное размеры «сбитой гиперзвуковой» ракеты, больше соответствуют классической авиабомбе. Скорее всего на кадрах представлена БЕТАБ-500ШП.


БЕТАБ-500. Источник фото:Рособоронэкспорт


   А дальше идут уже «секретные сведения». Облицовочный материал, за которым так «гоняются» американские спецслужбы, в том числе ЦРУ, у истинного Кинжала явно не похож на тот самый толстостенный металл простой авиационной бомбы. Поверхность ракеты покрыта стеклокерамикой, точный химический состав которой находится за семью печатями. Добавлено, что её радиопрозрачные свойства, так же интересуют инженеров Пентагона не меньше, но при ударе об твердую земную поверхность, материал керамики разрушается.  


Источник фото: ТГ-канал "Война с фейками"


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   Разумеется, как резюмировали в публикации, «Кинжал» теоретически возможно сбить, и могут это сделать те самые ЗРК «Patriot». Если при перехвате будет использоваться антиракета PAC-3. Правда точные данные, что именно такой перспективный боеприпас есть на вооружении киевских расчётов Патриота, в открытой печати отсутствуют.

#кинжал #украинское пво
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