Но пропавшее электричество и водоснабжение в миллионном Киеве с этим могут поспорить

Все гиперзвуковые высокоточные боеприпасы, которыми ВКС РФ атаковала военные объекты Киева, перехвачены и обезврежены зенитными расчётами украинской армии. Об этом вполне официально заявил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук. По словам генерала, 11 ракет «Кинжал», которые выпустили МиГ-31К и Ту-95МС, были уничтожены операторами установок ЗРК.

В свежей сводке зенитчиков от 2 января, оглашенной пресс-офицерами украинского Генштаба, на Украине зафиксировали пуск по меньшей мере 100 ракет различного назначения и мощности. К ним «добавились» 35 ударных дронов. 72% воздушных высокоскоростных целей было сбито, к которым относятся ракеты. А российские дроны-камикадзе «Герань», как утверждается в пресс-релизе, были сбиты все до единого. Особый акцент Олещук сделал на гиперзвуковых «Кинжалах», которые были перехвачены тоже все. Отдельно упоминания удостоились Х-55, Х-101 и Х-555. Так же были «обезврежены» ракеты морского базирования, известные как «Калибр».

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Источник фото: nplus1.ru







Вместе с тем в МО РФ решили прокомментировать заявление своих украинских визави, рассказав, что столько ракет, которые обозначил Генштаб ВСУ, сегодня даже не запускалось.

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И тут следует сделать особую поправку на так называемый «перегруз» украинских ПВО: так как атака российских ВКС РФ и Черноморского флота продолжается не первые сутки, а четвертые, поэтому часть позиционных районов украинского ПВО уничтожена или в значительной мере сокращена, да и недостаток дорогостоящих дефицитных зенитных боеприпасов дал о себе знать – и теперь приходится выбирать, что сбивать, а что пропускать «дальше». Поэтому якобы заявленная эффективность в 72% – не более чем вымысел, объявленный для повышения морального духа украинских военных.