Когнитивный диссонанс – не иначе вызывают такие сообщения

Аналог российской службы МЧС, украинская ДСНС, опубликовала кадры извлечения окопавшейся на многие метры головной части аэробаллистической ракеты «Кинжал». Гиперзвуковая боевая часть, пролетев полстраны, так же беспрепятственно ввинтилась в мерзлый грунт украинской столицы на многие метры, что лишний раз свидетельствует о колоссальной кинетической энергии передового ракетного вооружения ВКС РФ.

Хочется сделать особый акцент на том, как такое в принципе возможно, если как заявил вполне заслуживающий доверия раньше главком ВСУ Валерий Залужный, публично, под камеры, заявил, что все 10 «Кинжалов», запущенных российской армией, успешно перехвачены силами украинских зенитчиков.

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Источник фото: Российская газета





Но по представленным кадрам отчетливо видно, что про 10 сбитых высокоскоростных боеголовок украинский генерал явно погорячился. Как и про эффективность передового западного ПВО. Которое в случае определенной нацеленности на него российских ракет, из активного борца с воздушной угрозой превращается в безвольного зрителя, о чём говорят факты уничтожения двух дивизионов норвежского комплекса NASAMS.

Вместе с тем обугленный, но целый боеприпас в большинстве своем соответствует всем критериям того самого Х-47М2: раскалённая до нескольких тысяч градусов во время своего полета через плотные слои воздуха иссиня черная поверхность наглядно свидетельствует об этом.

По предположению украинских экспертов, найденный 9-А-7660 в Шевченковском районе Киева вероятно был запущен в ходе масштабной комбинированной атаки от 2 января.





Источник фото: ТГ-канал "Военный Осведомитель"





И под конец хочется добавить, целый корпус лишь свидетельствует о том, что все рассказы про «10 сбитых и перехваченных Кинжалов», это не что иное, как сказка, которая была документально разрушена сегодня публикацией кадров. Снимки разместил ТГ-канал «Военный Осведомитель».

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А тем временем авторитетный экс-генерал ВСУ Кривонос, в бытность свою одним из командиров украинского спецназа, рассказал, что несмотря на заявление о 72% эффективности отражения массированной ракетной атаки и якобы полном истощении российской стороны, в ВС России достаточно ракетных боеприпасов для многократного повторения событий 2 января.