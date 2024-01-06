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В Киеве показали целую боеголовку от "Кинжала" – Но ведь раньше было заявлено, что их все "сбили"
Когнитивный диссонанс – не иначе вызывают такие сообщения

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    Аналог российской службы МЧС, украинская ДСНС, опубликовала кадры извлечения окопавшейся на многие метры головной части аэробаллистической ракеты «Кинжал». Гиперзвуковая боевая часть, пролетев полстраны, так же беспрепятственно ввинтилась в мерзлый грунт украинской столицы на многие метры, что лишний раз свидетельствует о колоссальной кинетической энергии передового ракетного вооружения ВКС РФ.

   Хочется сделать особый акцент на том, как такое в принципе возможно, если как заявил вполне заслуживающий доверия раньше главком ВСУ Валерий Залужный, публично, под камеры, заявил, что все 10 «Кинжалов», запущенных российской армией, успешно перехвачены силами украинских зенитчиков.

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Источник фото: Российская газета


   Но по представленным кадрам отчетливо видно, что про 10 сбитых высокоскоростных боеголовок украинский генерал явно погорячился. Как и про эффективность передового западного ПВО. Которое в случае определенной нацеленности на него российских ракет, из активного борца с воздушной угрозой превращается в безвольного зрителя, о чём говорят факты уничтожения двух дивизионов норвежского комплекса NASAMS.

   Вместе с тем обугленный, но целый боеприпас в большинстве своем соответствует всем критериям того самого Х-47М2: раскалённая до нескольких тысяч градусов во время своего полета через плотные слои воздуха иссиня черная поверхность наглядно свидетельствует об этом.

   По предположению украинских экспертов, найденный 9-А-7660 в Шевченковском районе Киева вероятно был запущен в ходе масштабной комбинированной атаки от 2 января.


Источник фото: ТГ-канал "Военный Осведомитель"


   И под конец хочется добавить, целый корпус лишь свидетельствует о том, что все рассказы про «10 сбитых и перехваченных Кинжалов», это не что иное, как сказка, которая была документально разрушена сегодня публикацией кадров. Снимки разместил ТГ-канал «Военный Осведомитель».  

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    А тем временем авторитетный экс-генерал ВСУ Кривонос, в бытность свою одним из командиров украинского спецназа, рассказал, что несмотря на заявление о 72% эффективности отражения массированной ракетной атаки и якобы полном истощении российской стороны, в ВС России достаточно ракетных боеприпасов для многократного повторения событий 2 января.

#кинжал #кинжал атаковал киев #кинжалы
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