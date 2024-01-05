Вот тебе приехали – а где дойдем до Москвы за месяц?

Россия накопила достаточное количество ракетного высокоточного и дальнобойного вооружения и теперь может спокойно атаковать критическую инфраструктуру и военные объекты не только в столичном Киеве, а по всей огромной украинской территории. Своими мыслями с довольно темным оттенком известный украинский генерал в отставке Сергей Кривонос поделился во время подкаста на ютьюб-канале «Фабрика новин».

Причем по замечанию отставного командира военного спецназа, российский Генштаб может в момент одной атаки запустить такое количество ракет, которое будет достаточным, как для уничтожения чисто военных целей, так и связанных с производством различного вооружения. В том числе и объектов энергетической инфраструктуры, обеспечивающих дефицитной электроэнергией энергоемкие производства и просто военные штабы.

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Вместе с тем запаса зенитных «антиракет» и собственно установок, способных их запускать, на Украине недостаточно, о чем знает собственно не только сам бывший военачальник, но и российский Генштаб. Поэтому если последний захочет, то украинская ПВО будет «сметена».

Владимир Зеленский во время своего заявления от 3 января заявил, что ВС России вместе с Черноморским флотом запустили около 500 крылатых ракет и ударных дронов. Масштабная ракетная атака длилась около 62 часов, что равняется пяти суткам.

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Ещё «2-3 подобных атаки», и украинским зенитчикам придется «выбирать», какие ракеты сбивать, а на которые можно просто «посмотреть», пишет британский Telegraph.