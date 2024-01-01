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Madarator
Telegraph: Не все ракеты РФ будут сбиты этой зимой из-за нехватки зенитных боеприпасов в ВСУ
Тут и пригодятся те самые банки с огурцами

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   Настоящее украинского ПВО туманно в самой ближайшей перспективе. Повальный дефицит зенитных боеприпасов может поставить украинские комплексы противовоздушной борьбы перед дилеммой: все ли российские ракеты должны ли быть атакованы и перехвачены, что вызовет полное истощение «антиракет» на вооружении, либо сбивать дроны и ракетное вооружение ВКС РФ избирательно, тем самым экономя драгоценные зенитные снаряды. Новость о том, что текущее положение в украинской армии превратится в ту самую «черную зиму», решили сообщить в Telegraph, где уверены, что воздушные налёты российского высокоточного вооружения не смогут быть отражены, так как придётся здорово экономить и выбирать, что сбивать, а что нет, тем самым «позволяя» уничтожать некоторые цели на земле.


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Источник фото: Russia Today


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    Как заявил аналитик Джимми Раштон, на некоторые ракеты, выпущенные российскими силами, наземные операторы будут смотреть «сквозь пальцы», не нажимая на кнопку пуска зенитных ракет, так как последних может не оказаться вообще. Причем по уверениям военного эксперта, дефицит настигнет? в том числе и Киев, считающийся до сего момент самым защищенным городом в мире по части общего количества и качества размещенных в городской черте зенитных батарей, в том числе и полностью современных, таких как ЗРК «Patriot». Но и американский подарок, якобы считающийся самым эффективным по части перехвата ракет, дронов и пилотируемых воздушных аппаратов, может тоже оказаться без дорогостоящих ракет. В американском парламенте сейчас рождественские каникулы, но нет стопроцентной уверенности, что после их окончания помощь, в том числе военная, в Вашингтоне будет «проголосована».

#всу #telegraph
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