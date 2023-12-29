По Украине началось масштабное отключение света

Сегодня был нанесен самый масштабный ракетный удар по территории Украины за весь 2023 год. Были поражены объекты критической инфраструктуры и военные цели, начиная от Западной Украины, и заканчивая приграничным с Россией Харькова. Под удар так же попали Днепр, Одесса, Киев и иные области. Массированная многочасовая атака длилась 5 часов, после чего ряд украинских регионов стал сообщать об исчезновении электричества. По утверждению спикера ВС ВСУ Юрия Игната, Россия запустила все типы ракет, кроме известных «Калибров». В гибридной атаке так же поучаствовали модернизированные «Герани». Причем последние использовали реактивный двигатель вместо «классического» турбовинтового, а корпус покрыт специальной радиопоглощающей краской, снижающей заметность ударного дрона на экранах современных РЛС.

Удары наносили силы российских ВКС РФ, используя Ту-22 и Ту-95, когда стратегические ракетоносцы и дальние бомбардировщики запускали «Кинжалы», остальную «баллистику», Х-22 и Х-32, Х-101/Х-505. По мнению украинского президента Владимира Зеленского, Россия выпустила 110 ракет, включая гиперзвуковые. Игнат так же рассказал, что одновременно на отслеживающем пуски ракет экране столько воздушных целей никогда видано не было.

реклама





Ту-95. Источник фото: google.com







И уже по утверждению украинского Минэнерго стало известно, что свет пропал в Киевской, Одесской, Харьковской, Днепропетровской областях.

Удары были нанесены и по объектам в Хмельницкой области, Кривом Роге, Запорожье.

По информации, озвученной украинским Генштабом, в беспрецедентной атаке были использованы 18 стратегических бомбардировщиков ВКС РФ.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

По словам украинских ПВО, восточноевропейскую республику атаковали 122 ракеты и 36 беспилотников.