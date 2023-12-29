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Madarator
ВС РФ провели самую масштабную атаку за весь 2023 год, по словам Зеленского выпустили 110 ракет
По Украине началось масштабное отключение света

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   Сегодня был нанесен самый масштабный ракетный удар по территории Украины за весь 2023 год. Были поражены объекты критической инфраструктуры и военные цели, начиная от Западной Украины, и заканчивая приграничным с Россией Харькова. Под удар так же попали Днепр, Одесса, Киев и иные области. Массированная многочасовая атака длилась 5 часов, после чего ряд украинских регионов стал сообщать об исчезновении электричества. По утверждению спикера ВС ВСУ Юрия Игната, Россия запустила все типы ракет, кроме известных «Калибров». В гибридной атаке так же поучаствовали модернизированные «Герани». Причем последние использовали реактивный двигатель вместо «классического» турбовинтового, а корпус покрыт специальной радиопоглощающей краской, снижающей заметность ударного дрона на экранах современных РЛС. 

    Удары наносили силы российских ВКС РФ, используя Ту-22 и Ту-95, когда стратегические ракетоносцы и дальние бомбардировщики запускали «Кинжалы», остальную «баллистику», Х-22 и Х-32, Х-101/Х-505. По мнению украинского президента Владимира Зеленского, Россия выпустила 110 ракет, включая гиперзвуковые. Игнат так же рассказал, что одновременно на отслеживающем пуски ракет экране столько воздушных целей никогда видано не было.

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Ту-95. Источник фото: google.com


   И уже по утверждению украинского Минэнерго стало известно, что свет пропал в Киевской, Одесской, Харьковской, Днепропетровской областях.

   Удары были нанесены и по объектам в Хмельницкой области, Кривом Роге, Запорожье.

   По информации, озвученной украинским Генштабом, в беспрецедентной атаке были использованы 18 стратегических бомбардировщиков ВКС РФ.

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   По словам украинских ПВО, восточноевропейскую республику атаковали 122 ракеты и 36 беспилотников.

#вкс рф #кинжал #герань #ту-95 #х-101 #юрий игнат #х-22 #х-32 #ту-22м #ракетная атака украины #х-505
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Zерг раш, что ни есть мясные штурмы российских солдат :D
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