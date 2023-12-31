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Madarator
MWM: Способности Украины перехватить российские ракеты Х-22 оказались равны нулю
Арсеналы российской армии "ломятся" от запаса таких боеприпасов

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   Украинская армия не может перехватить летящие крылатые ракеты Х-22 и это вызывает искреннее смятение в рядах военнослужащих ВСУ, вынужденных безучастно наблюдать за попаданием мощного ударного средства по военным целям и объектам критической инфраструктуры.

Military Watch Magazine провела беседу с одним из украинских информаторов, заявившем, что местные ПВО, несмотря на все невероятные усилия, начиная с 24 февраля 2022 года, так и не смогли показать результат в поражении летящих ракет линейки Х-22. Из более чем 300 воздушных боеприпасов такого типа сбитыми оказались ноль, что сильно удручает опытных офицеров противовоздушной обороны ВСУ.

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Источник фото: iz.ru


   И по информации украинской разведки, склады и защищённые бункеры российской стороны «ломятся» от подготовленных накоплений с такими воздушными снарядами. Причем за это нужно сказать отдельное «спасибо» Советскому Союзу, производившему «двадцать вторую» в воистину промышленных масштабах. И хотя ракета считается условно старой, так как начала выпускаться ещё с 1962 года, её повышенная боевая эффективность сразу заставляет забыть этот факт, лишь посмотрев на графу «сбито». Напомним, по словам официального спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, на Украине не сбили ни одной подобной ракеты.

   В материале был поднят вопрос и об остром дефиците зенитных ракет, оставленных в наследство Украине «богатым» на различные типы вооружений Советским Союзом. Но и этот, казавшийся безграничным лимит, был исчерпан. Собственного производства высокотехнологичных боеприпасов у Киева нет, а способные помочь западными «антиракетами» государства, всё равно при всём своем желании не могут компенсировать нехватку зенитного арсенала.

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   Как «выкручиваться» в такой ситуации ВСУ, редакция MWM не знает.

#вкс рф #х-22
Источник: militarywatchmagazine.com
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