Изменения коснулись не только боевой части, но и электроники

Российская армия в скором времени получит версию беспилотника «Куб», прошедшего глубокую модернизацию, новый аппарат стал куда мощнее и сильно отличается от предыдущей версии. О новинке рассказал президент концерна.

По словам Алана Лушникова, новый образец существенно отличается от старого «Куба» и прошел серию модернизаций, выполненных по просьбе российских военных, попросивших конструкторов «Калашникова» (концерна) добавить в обновленную версию усиленный запас взрывчатого вещества, что и было сделано.

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Как утверждает Лушников, теперь это совершенно иной БЛПА, чем его предшественник, хотя основное назначение как дрона-камикадзе, вовсе не поменялось. Сейчас совершается отгрузка крупной партии барражирующего боеприпаса в действующие войска. Перед отправкой дрон успешно прошёл серию заводских испытаний.





Источник фото: РИА Новости





Кроме того известно, что вместе с «Кубом» модернизация коснулась и того самого «Ланцета», получившего укрупненный боезаряд.

Во время отчётной встречи топ-менеджмент компании заявил, что все контракты, заключенные посредством гособоронзаказа, выполнены. А производство дронов-боеприпасов увеличилось в 2 раза.

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«Ланцет» от Zala Aero в своём недавнем бою «похвастался» уничтожением одного из последних боевых кораблей украинского флота, утопив бронекатер «Гюрза».