Но ещё осталась прекрасно замаскированная лодка в степях Херсонщины

Воскресенье принесло свежий повод огорчиться морскому командованию ВСУ, решившему спрятать свои корабли почему-то посреди речного лимана. Так судно так называемого «москитного флота» восточноевропейской республики было потоплено совместными оперативными действиями разведчиков и операторов барражирующего боеприпаса «Ланцет». Уничтоженным оказался бронекатер типа «Гюрза», являющийся ярким представителем стремительно редеющего и без того сверхмалого по наличию рабочих кораблей-лодок украинского флота.

По данным ТГ-канала «Dnepro_Rub», дроноводы российской группы войск «Днепр» стали причиной того, что теперь на одну «Гюрзу» у ВСУ стало меньше.

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В моменте на видео, судовая команда катера допустила ошибку, демаскировав своё небольшое судёнышко статичным положением, по какой-то причине пришвартовав свой «корабль» к другому судну. Прямое попадание барражирующего боеприпаса в кормовую часть, заполненную в глубинной части катера под завязку артиллерийскими снарядами, привело к детонации. Об этом можно судить по объемному и мощному взрыву и вспыхнувшему одним моментом горючему.





Источник фото: Российская газета





До начала СВО украинские «адмиралы» в своих публичных выступлениях с удовольствием «смаковали», как под их успешным командованием тот самый «москитный флот», вытеснит настоящий морской флот России из акватории Чёрного моря. Причём главной ударной силой должны были стать те самые «Гюрзы» из проекта 58150 и аналогичные «Кентавры», соответственно из серии «58181». Но одно дело розовые мечты, а другое дело суровая реальность, когда сначала запертые действительно морскими кораблями, а затем вынужденные прятаться вдоль речных каналов и иных мест украинские катера, так и не показав вообще хоть что-то, стали один за другим уничтожаться. Всё это произошло под ударами ракетных комплексов «Бал» и «Бастион».













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Неизвестно, что непублично думают сами украинские моряки о своей «волчьей стае», но катер с водоизмещением 50 тонн и судовой командой из пяти человек вряд ли может повлиять хоть на что-либо, разве что отпугнуть на 60 минут пиратскую команду на надувных лодках из граждан Сомали в южных водах, но не современный плавсостав Черноморского флота России. На вооружении катера имеется 30-мм артиллерийские орудия и ракеты «Барьер» с максимальной дальностью в 5 км. Это совсем ничто против отечественных фрегатов и корветов и в реальном бою украинская сторона даже в мощный морской бинокль не увидит своих визави, если посмеет выйти в открытую морскую акваторию, будучи потопленной заметно раньше.