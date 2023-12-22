Никто не хочет торговать с Украиной, боясь гнева Росcии

Украина не получила иностранные истребители, которые так хотела приобрести у иностранного поставщика военной техники. О сорванной сделке решил рассказать управляющий компании «Украинская бронетехника» в беседе с журналистом «Экономической правды». По словам Владислава Бельбаса, нашлось то государство, которое негласно было готово продать украинской армии целую партию современных истребителей. Причем это была не европейская страна, заявил генеральный директор. И всё шло к финальному шагу с последующим заключением договора и отправке боевой техники Киеву. Но в последний момент деятельность российской разведки, которая вмешалась на одном из заключительных этапов сделки, заполучившей письмо сторон, сорвало потенциальную сделку.

После чего государство-поставщик «внезапно» передумало подписывать соглашение о продаже и отказалось от дальнейшего сотрудничества.

реклама

Но это ещё не все «пикантные нюансы» по мнению Бельбаса: В то же время Россия зыбко наблюдает за активностями Украины на мировом рынке вооружения, где мешает приобретать не только боевые самолёты, но и остальной военный ассортимент и номенклатуру, каким-то непостижимым образом воздействует на гипотетических продавцов и поставщиков, после чего те ни в какую не идут контакт с украинской стороной, даже с угрозой потери прибылей от потенциальных гигантских продаж. По итогу оставляя украинскую сторону ни с чем.













И словно этого мало, в США идут подковёрные торги между демократами и республиканцами, до крайности затрудняющие будущее соглашение между партиями первых в их совместном желании прийти хоть к каким-то договоренностям по поводу выделения военной и иной помощи Украине. По заявлению немецкого журналиста, украинская армия остро нуждается в боеприпасах тяжелого 155-калибра, когда непредназначенные для долгого использования западные артиллерийские системы попросту выходят из строя.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

А отличившееся близорукостью военно-политическое руководство Германии решило отправить Украине партию Leopard 2, изъяв последние не с каких-то запасных арсеналов и складов бундесвера, а забрав прямо с ангаров одного из действующих подразделений повышенной готовности, отправив последнее к новому месту службы в Литву без некоторого количества основного боевого средства. О чём решило написать издание Politico.