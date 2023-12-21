Новая бригада Германии отправлена в Литву

Бронетанковая бригада германского бундесвера осталась без танков из-за того, что политическое руководство ФРГ решило по просьбе Вашингтона отправить свои танки украинской армии. Об отсутствии тяжелой бронетехники в специально созданном для этого крупном воинском формировании пишет Politico. Теперь германские солдаты и офицеры, прибившие к своему новому месту службы, остались полностью «безлошадными». Так же известно, что новая бригада будет находиться в 100 километрах от государственной границы с РФ.

О том что в Литве появится новое бригадное формирование, подписали соответствующий договор Борис Писториус и Арвидас Анушаускас. Теперь рядом с Калининградом будут находиться 4800 германских военнослужащих.

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По поводу этого события Писториус произнёс высокопарную речь о «лидерстве и защите». Но вот о какого рода лидерстве идёт речь, когда 203-й танковый батальон, входящий в бригаду, отправил свои Leopard 2 в ВСУ.

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По мнению германского военного аналитика Айлина Матле, теперь Берлин стоит перед весомой развилкой: либо промышленность Германии возьмёт и за короткий срок «породит» для своей же армии очередную порцию ОБТ Леопард, либо немецкие солдаты будут бронетанковой бригады останутся положенных по штату танков. Разумеется в современном конфликте высокой эффективности танковые войска предназначаются для прорыва укрепленной линии обороны, но без основного своего вооружения такое формирование не способно даже стоять в защите, будучи разгромленных в своем потенциале в самом коротком времени.