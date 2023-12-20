Кто-то останется без новогоднего подарка как минимум до февраля

Статья в американском авторитетном издании Washington Post, о том, что Владимир Путин завершает 2023 год «на коне», а Украина провалив «домашнее задание» в виде успешного контрнаступления на юге Запорожской области, по ходу его не добившись абсолютно никаких целей, в том числе и промежуточных, из-за этого не получит финансовую и в том числе военную поддержку, оказалась пророческой или инсайдерской.

В «Новости часа» было подтверждено, что республиканцы и демократы в американском Сенате согласовали совместное заявление в котором указывается, что Украина в этом году останется без помощи Вашингтона. А вопрос её оказания с декабря 2023 года переносится на следующий календарный год.

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Источник фото: iz.ru



Официальный статус обращению своими подписями придали глава демократического большинства Чак Шумер и представляющий республиканцев Митч Макконел.

Но это был Сенат, а в Конгрессе дела по вопросу предоставления поддержки ещё хуже: здесь республиканцы обладают классическим большинством, поэтому Джо Байдену и подчинённым ему демократам нужно приложить воистину титанические усилия, дабы переубедить ни в какую не желающих голосовать за утверждение помощи республиканцев.

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Причем последние сопротивляются по внутренним политическим позициям, не желая уступать уже по интересующей их проблеме южной границы и миграционного законодательства. Что уже крайне критично для администрации Белого дома, для которого латиноамериканцы «базовый» электорат. И в канун президентских выборов никто в здравом уме от них не откажется.