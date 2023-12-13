Вот что бывает, когда ты сам производитель, а не ждёшь помощи от других

На Украине продолжают верить и надеяться, что Владимир Зеленский не зря съездил в Вашингтон, пытаясь переубедить республиканцев в их нежелании отдать свои голоса за военную помощь Украине в её противостоянии с Россией, а в Европе «клуб друзей Виктора Орбана» в лице словацкого премьер-министра Роберта Фицо и примкнувшего к ним премьера Австрии Карла Нехаммера, ни в какую не хотят видеть обедневшую восточноевропейскую республику в составе ЕС, где даже Орбан лично поехал в Вашингтон убеждать депутатов Республиканской партии не голосовать за «Украину Зеленского», на поле боя продолжают нести ощутимые потери только лишь от использования одного российского воздушного аппарата.





реклама

Источник фото: рбк





Таким оказался хорошо известный всему миру барражирующий боеприпас «Ланцет». По словам экс-разведчика армии США Скотта Риттера, российский БПЛА настолько хорош, чего его «выходки» парализовали силы ВСУ.

Причем продуктов ZALA в действующей армии ВС РФ настолько много, что их хватит буквально на каждого военнослужащего ВСУ, «и ещё останется», заявил отставной полковник.

рекомендации 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Между тем в одном из своих обновлений Ланцет обзавелся таким важным устройством, как качественный тепловизор, позволивший «разбираться по-взрослому» в любое время суток и при любой погоде, включая плотный снег или густой туман, тем самым сделав исходящую от себя опасность «бесконечной». И помимо собственно Ланцетов, в ВС РФ есть и иные ночные версии FPV-дронов, держащие в тонусе круглосуточно и без того везде отступающих солдат и офицеров ВСУ.