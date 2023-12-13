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На Украине продолжают верить и надеяться, что Владимир Зеленский не зря съездил в Вашингтон, пытаясь переубедить республиканцев в их нежелании отдать свои голоса за военную помощь Украине в её противостоянии с Россией, а в Европе «клуб друзей Виктора Орбана» в лице словацкого премьер-министра Роберта Фицо и примкнувшего к ним премьера Австрии Карла Нехаммера, ни в какую не хотят видеть обедневшую восточноевропейскую республику в составе ЕС, где даже Орбан лично поехал в Вашингтон убеждать депутатов Республиканской партии не голосовать за «Украину Зеленского», на поле боя продолжают нести ощутимые потери только лишь от использования одного российского воздушного аппарата.
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Источник фото: рбк
Таким оказался хорошо известный всему миру барражирующий боеприпас «Ланцет». По словам экс-разведчика армии США Скотта Риттера, российский БПЛА настолько хорош, чего его «выходки» парализовали силы ВСУ.
Причем продуктов ZALA в действующей армии ВС РФ настолько много, что их хватит буквально на каждого военнослужащего ВСУ, «и ещё останется», заявил отставной полковник.
Между тем в одном из своих обновлений Ланцет обзавелся таким важным устройством, как качественный тепловизор, позволивший «разбираться по-взрослому» в любое время суток и при любой погоде, включая плотный снег или густой туман, тем самым сделав исходящую от себя опасность «бесконечной». И помимо собственно Ланцетов, в ВС РФ есть и иные ночные версии FPV-дронов, держащие в тонусе круглосуточно и без того везде отступающих солдат и офицеров ВСУ.