То ли дело ещё будет после слов Путина о готовности "посотрудничать" с Китаем в военной сфере

На передовой российско-украинского противостояния солдаты и офицеры ВСУ жалуются что ВС РФ смогли с однократных ударов по позициям и боевой технике, нарастить количество ночных ударов в кратном выражении. Ударам подвергаются как стационарные объекты, так и мобильные цели в виде автомобилей и легкобронированной бронетехники.

Вместе с тем сложившаяся ситуация, которая ещё и ухудшится для украинской стороны, была предсказана Владимиром Путиным той самой легендарной фразой «Мы ещё не начинали», завуалировавшей те самые подвижки в ОПК. Когда перед началом СВО российская сторона имела на своём вооружении лишь ограниченное количество разведывательных и ударных образцов беспилотной авиации, существенно уступая в этом украинской армии, которая имела доступ практически ко всему арсеналу НАТО по части БПЛА, кроме разве что версий стратегического уровня, типа MQ-9 Reaper или MQ-1 Predator.

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Источник фото:ТГ-канал "Судоплатов"







Но шло время, пока украинские чиновники бодро рапортовали Владимиру Зеленскому о скором появлении так называемой «армии дронов» под непосредственным кураторством вице-премьера Михаила Федорова, больше оказавшейся пиар-проектом главы украинского Минцифры, чем реальным проектом, способным что-то показать на поле боя против России.

А тем временем на территории РФ чинно, благородно с каждым новым месяцем спецоперации расширялись производственные мощности и кадровый состав инженерных работников, которые с привлечением энтузиастов с гражданки и оружейных конструкторов с государственных предприятий подняли практически с нуля отрасль «злых птичек». Теперь у РФ есть как дроны оперативного уровня с дальностью полета около 1000 километров, это «Герани» различных версий, дроны «Ланцет» тактического порядка, способные тревожить ближний тыл ВСУ и много ещё не перечисленных БЛА и квадрокоптеров. Но одним из первых меняющий буквально многое стал BT-40, оснащённый помимо мощной боевой части тепловизором.





Источник фото: ixbt.com





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Именно этот дрон стал тем самым «ночным хищником», массово терзающим украинские силы в первой трети декабря.