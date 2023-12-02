Теперь "злая птичка" так же активна как днём, так и ночью

Украинский «Град» во время выхода на позицию для огня в ночное время суток был уничтожен «Ланцетом» на Запорожском направлении. Расчёт артиллеристов ВСУ строился на ограничивающем факторе темноты, когда обычная для дневного времени наблюдательность и видимость в силу естественных причин делали ранее подобные вылазки почти что беспроблемными и относительно безопасными. Но появление на вооружении барражирующего боеприпаса с интегрированным тепловизором превратили подобный риск со стороны украинских военнослужащих фатальным и бессмысленным. Предназначенный? в том числе для выведения из строя тяжелобронированных западных танков, «Ланцет» беспрепятственно справился с легкобронированной пусковой установкой РСЗО.





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Источник фото: Википедия







Первые новости о появлении среди российских сил ударного дрона, способного практически с той же эффективностью действовать как днём, так ночью, либо в усложненных метеоусловиях, таких как обильный снег или плотный туман, появились в первой трети ноября и здорово взбудоражили военное экспертное сообщество и пробудили повторный интерес к публикациям на тему ударных «Ланцетов» в западной прессе, где германская Frankfurter Allgemeine предрекла украинской армии тяжелые времена из-за превосходства российской стороны в БПЛА-строении, начиная от дешёвых FPV-дронов и заканчивая тяжелыми ударными беспилотниками С-70 «Охотник», способными действовать вместе с многофункциональными истребителями Су-57 с интегрированными мини-БЛА.





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