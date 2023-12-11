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FT: Зеленский может потерять союзников в виде США и ЕС до конца недели
А ведь он мог бы многого добиться на театральных подмостках, а не это вот всё

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   Пока Белый дом с ловкостью эквилибриста продолжает поддерживать Израиль в обход стандартной практики для подобного рода случаев воюющую армию еврейского государства, отправив тысячи танковых снарядов сокрушающему мощь ХАМАС отряду ЦАХАЛ, на эти деяния с нескрываемым чувством зависти продолжает смотреть украинский президент Владимир Зеленский, вынужденный буквально вымаливать продолжение финансовой и военной помощи своему государству на фоне неудач и громких провалов на фронте украино-российского противостояния. Причём недавний крах летне-осеннего контрнаступления, длившегося шесть месяцев, но так и не приведшего к каким-либо успешным осязаемым результатам, вместо чего обескровил элитные штурмовые подразделения, как по части опытной живой силы, умеющей атаковать, так и лишив грозной ударной танковой группировки, состоящей из высокоэффективных немецких танков Leopard, может привести к ещё более худшему результату.


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Источник фото: РБК


   США вместе за компанию с ЕС, могут совместно отказаться уже к будущей пятнице финансировать, как по части экономической, так и по части военной, Украину. О неприглядной перспективе решило написать авторитетное издание Financial Times.

   Материал с высокой степенью неприятного контраста описывает, что Зеленский лично может увидеть, как превратившийся из бурной реки тонюсенький ручеек сегодняшней помощи может полностью обмелеть и пересохнуть, а истоки помощи совместными усилиями перекроют Вашингтон и Брюссель, «закрутив гигантский вентиль».

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   Переговоры о продлении помощи в Европе вчера шли ровно 14 часов, но так и закончились безрезультатно. В США происходит ровно тоже самое, когда тамошние парламентарии, несмотря на весь вал усилий Белого дома, остаются «безучастными» к просьбе Байдена помочь ВСУ военной помощью.

#зеленский #поддержка украины сша и ес
Источник: ft.com
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