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NYT: Поддержка Украины находится на кончике иглы из-за метаний Байдена
Поддержка Украины была краеугольным камнем в политике Байдена

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   Военная помощь для Украины может быть закончена или сильно осложнена из-за действий текущего главы Белого дома. О том, что поддержка официального Киева зависла на тоненьком волоске и рискует соскользнуть в пропасть, пишет издание New York Times.

   Согласно озвученной информации в публикации, ранее действующий хозяин Овального кабинета отправил официальный запрос в Конгресс. В документе указывалось, что восточноевропейское государство и Израиль должны получить своевременно военные поставки из США. Причем, чтобы всё прошло «гладко», Байден пошёл на уступки и согласился выделить дополнительное финансирование для строительства заградительных сооружений на границе с Мексикой. Именно такой шаг должен был стать «подарком» для республиканцев. 

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Источник фото: РИА Новости

   Но вместо этого республиканцы почувствовав близкий вкус «победы», потребовали дополнительных преференций, заявив, что лишь поддержка строительства – это слишком мало в текущих условиях. Кроме того, уже из стана демократов раздались голоса, что их амбиции не учитывают такого рода уступок.

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   Между тем если республиканцы в очередной раз не согласятся, то окно для голосований в этом году закроется буквально через 5 дней, а дальше депутаты Конгресса отправятся на заслуженные рождественские каникулы, получив возможность снова проголосовать по Украине и Израилю в будущем январе. А из публикации в Politico уже известно, что Байден дал Нетаньяху срок закончить операцию в Газе до конца этого года.

#сша и украина
Источник: nytimes.com
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