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Никто не знает точной причины неудачного контрнаступления украинской армии в Запорожской области минувшего летне-осеннего периода, когда подготовленные «самыми лучшими в мире» опытными инструкторами НАТО элитные штурмовые подразделения ВСУ вместе современной бронетехникой, среди которой особо выделялись немецкие танки Leopard и американские БМП Bradley, даже с учётом многочисленных потерь в живой силе и дефицитных вооружений, так и не смогли добиться успехов, даже на уровне промежуточных. Но вот что получилось очень хорошо «сделать», так это развенчать воздвигнутый публичными речами европейских и украинских политиков крупного масштаба тот самый миф о превосходстве «ударной мощи» западного оружейного продукта, среди которых особо выделялся германский ОБТ Leopard 2. Но как оказалось, неприглядная картинка с покорёженной грудой нелепо вставших в чистом поле ржавых Леопардов сослужила обратную службу. Теперь бронетанковая продукция Краусс Моффей стала тем самым символом неудачи и провала ВСУ.
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Источник фото: vk.com
Ещё хуже для западной прессы стали новые видео в мировой Сети и фотографии российских бойцов, красиво позирующих рядом с одним из Leopard 2A4, уничтоженного в Запорожской области возле злосчастного для украинских штурмовиков небольшого посёлка Работино. Для поражения бронированной махины потребовалось использовать 2 выстрела из тяжелого ПТУР и прилёта ударного дрона.
Источник фото: ТГ-канал "Повёрнутые на Z войне"
Что интересно, мало надеясь на штатную многослойную защиту из композитных материалов и броневой стали, украинские инженеры попытались защитить немецкий ОБТ комплектом советской «реактивной брони» Контакт-1. Разумеется результат оказался немного предсказуемым.