Дружба дружбой, не не мешайте делать полякам и остальным европейцам бизнес

Не прошло и дня, что бы Украина столкнулась с новыми вызовами или не избавилась от старых. Так на не очень приятном фоне новостей из-за океана, где в Вашингтоне депутаты Конгресса ещё больше рассорились из-за вероятной военной помощи украинскому государству, так и не придя по итогу секретного брифинга к положительному результату. И снова отложив военную помощь Украине до лучших времён, возможно в своей худшей перспективе до начала следующего года. А на границе с Европейским Союзом местные жители среди Польши, Словакии и Венгрии продолжают как ни в чём не бывало блокировать границу для большегрузного транспорта восточноевропейской республики, протестуя против экономических преференций для водителей-дальнобойщиков Украины, зарабатывающих незаконные средства на территории ЕС.





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Источник фото: rg.ru







Причём по замечанию новостной публикации The New York Times, такая блокировка «аукается» не только чередой банкротств и всевозможных штрафов для перевозчиков и логичным повышением цены за свои услуги, но и как бы это не звучало странным, невозможностью доставить часть военной продукции действующим подразделениям на передовой.

Так уже поляки могут стать «невольными» помощниками российского наступления, когда из-за воспрепятствования проезда многотонных фур вовремя «на ноль» не доставляются такие важные в конфликте высокой интенсивности ударные дроны и приборы ночной видимости вместе с бронежилетами и другой амуницией.





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С польской стороны границы продолжают стоять уже не менее 3000 грузовиков, в 5 раз меньше застряли со стороны Словакии и около 800 со стороны Венгрии.

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«Это слишком много», – считает автор публикации. При этом в застрявших фурах не только сугубо военная продукция, но и медикаменты и даже еда для военных.