Наглость – второе счастье. Но до поры, до времени

К блокировке украинских грузовиков, следующих через границу Венгрии, присоединились местные дорожники, недовольные режимом экономических преференций для водителей восточноевропейской республики. Теперь уже три страны, начиная с польских профсоюзов и словацких автоперевозчиков, присоединились к международной акции протеста и блокировании границы для украинского грузового автотранспорта.





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Источник фото: iz.ru





Вся серьёзность ситуации для официального Киева заключается в том, что помимо собственно убытков украинских агентств по перевозке грузов и товаров, теряющих чистую прибыль и вынужденных потом ещё платить штрафы и неустойки за просроченные сроки доставки, теряет прямые отчисления и украинский бюджет. По словам народного депутата Гетманцева Верховной рады Украины, в ноябре украинский бюджет недосчитался порядка 9 млрд. гривен, что равняется 1\5 от налогового плана. И эти же деньги недополучили ВСУ, за которые украинское государство собиралось закупить вооружение для противостояния с Россией. Помимо этого в некоторых грузовиках под видом гражданских товаров перевозились грузы сугубо военного назначения, из-за чего вовремя их не получат и бойцы ВСУ, лишившиеся таким образом средств индивидуальной защиты, дронов и различных тепловизоров и иной важной амуниции.





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С каждым новым днём акций гражданского протеста жителей Словакии, Польши, а теперь и Венгрии, обороноспособность ВСУ и экономическая устойчивость украинского правительства слабеет, что весьма на руку ВС РФ. Что это, как не второй фронт со стороны Европы, где ещё и Германия отказалась вносить «полную долю» в Европейский фонд мира ЕС. Таким образом начал действовать «пояс враждебности» со стороны европейских стран, решивших на фоне снижения интереса к Киеву показать, кто тут «главный».