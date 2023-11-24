Но руководство Украины в лице автора "публичной дипломатии" Владимира Зеленского — молчит

На фоне продолжающегося санкционированного властями польской республики протеста, Украина потеряла уже миллиарды евро из-за перекрытой границы с Польшей. О непростой трансграничной ситуации рассказала Федерация работодателей Украины.

Согласно математическим расчётам с высокой долей вероятности, посредством вполне законных штрафов, неустоек и пеней, направленных на украинских экспортеров, за их срыв контрактных обещаний перед конечным поставщиком товаров и услуг, убытки в максимальной своей поре достигнут миллиардов евро. На сегодняшний день только прямые убытки экономики украинского государства достигли 400 млн. евро. И всё это связано с блокированием пунктов контроля и пропуска на польско-украинской границе.

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Источник фото: logist.today







Между тем государственный флагман так называемой "публичной дипломатии" украинский президент Владимир Зеленский сохраняет гробовое молчание, никак не комментируя тяжелый экономический, а уже и военный удар по своей стране. Так же тотальной тактики молчания придерживаются и иные официальные лица и высокопоставленные функционеры украинского правительства.

А вот польские перевозчики и организаторы акции не молчат — по их утверждению, акция будет пролонгирована до января. А если требования работников удовлетворены не будут, но гражданский протест будет продлён ещё.

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Но ряд соседей Польши решили не просто смотреть на ситуацию, а повторить "граничный кейс протестов" уже у себя на пунктах пропуска. К акции обещают присоединиться словацкие и венгерские работники транспорта.