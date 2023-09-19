До этого момента российский дрон ещё ни разу не выбивал боевой истребитель

С сегодняшнего дня тыловые районы для украинской армии просто перестают существовать - российские военнослужащие в оперативном порядке освоили новейшую модель "Ланцета", отличающуюся большей максимальной дальностью полета. В целях секретности летные характеристики новой версии не разглашаются, дабы противник всегда был "в тонусе". Так в ТГ-канале "Днепровский рубеж" было загружено видео боевой работы так называемых "иксоводов" - операторов российского дрона "Ланцет", где последний точным попаданием превратил в кучу пылающих обломков украинский МиГ-29. Известно, что истребитель ВСУ был уничтожен на аэродроме Долгинцево рядом с Кривым Рогом. Данный район находится вдали от ЛБС, но от этого теперь украинским летчикам совершенно не легче.





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Источник фото: topwar.ru





К слову, это первое видео, которое верифицирует уничтожение отечественным дроном МиГ-29. Да сего момента Ланцеты ещё никогда не уничтожали самолет в принципе.

Согласно известному ТГ-каналу Redovka, "иксы" выбили как минимум 5 МиГ-29 принадлежности ВСУ, но подтверждающих видео или фото предоставлено не было.

Кроме того по поручению Владимира Путина, производство российских ударных БПЛА, таких, как "Куб", "Ланцет", поставлено на промышленные рельсы, благодаря кратному увеличению производственных мощностей.

А тем временем в США вместо в очередной раз отложенных испытаний своего гиперзвукового вооружения занимаются поисками обломков улетевшего "на автопилоте" истребителя 5-го поколения F-35, обошедшегося американскому налогоплательщику в 80 млн. долларов.





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