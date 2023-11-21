Это заметный шаг даже при сравнении с относительно свежими моделями барражирующих боеприпасов

Российские конструкторы, создавшие победное "знамя" спецоперации на Украине в виде барражирующих боеприпасов "Ланцет", не только продолжают выпускать с завидным постоянством и тёмной завистью со стороны вооруженных сил иностранных государств обновленные БПЛА, но и достигли кардинального превосходства над старыми моделями, представив совершенно новую версию знаменитого дрона-камикадзе. Теперь доминировать над полями сражений поручено модели Z-53, или, как её называют в производственных документах, "Изделие 53".

О совершенно новой "птичке", имеющей один и тот же конструкторский отдел, придумавший предыдущие концепты, но совершенно разные возможности в сравнении с классическими "Ланцетами", решили рассказать в милитари-издании Army Recognition. По мнению экспертов редакции, Z-53 отличается системой наведения с интегрированным искусственным интеллектом, использующим без вовлечения человеческого оператора автоматизированную систему наведения, умеющую распознавать существенное число целей. Причем подобные решения не встречались среди ранних образцов компании ZALA.

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Перспективный БПЛА может похвастаться повышенной точностью и дальностью.









Источник фото: topwar.ru





Причем внутренние качества прекрасно соседствуют с внешними изменениями, где у передовой модели отсутствует классическая Х-образная компоновка обычного "Ланцета" — четыре крыла находятся спереди, и для компактности в неактивированном виде они плотно прижаты к корпусу воздушного снаряда. Крылья приходят в боевое положение в момент выстрела из стартовой катапульты и автоматически раскрываются в полете. В движение охотник приводится сзади расположенным винтом, а поиск целей осуществляет высококачественная камера, интегрированная в головную часть дрона.

Но пора удивляться ещё не закончилась — дрон спроектирован с учётом групповой охоты, где в качестве ударной части используется 5-килограммовая боевая начинка. По задумке изобретателей, рой таких БПЛА предназначен накрывать одним заходом на цель позиции РСЗО и зенитных батарей, либо бронетанковые колонны на марше.

Предыдущие разновидности "Ланцетов" так не умели. К тому же для облечения запуска, в качестве катапульты используются специальные ПУ в виде пусковых тубусов, сокращая время для развертывания.

Впервые подобные образцы "засветились" на выставке "Армия-2023", а на передовой стали использоваться 21 октября, причем в секретном порядке - посредством нанесения групповых атак, "тренируя" нейросеть ударного беспилотника.





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