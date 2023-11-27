И за захваченные британские дроны тоже Лондону большое спасибо

Бесчисленное количество перехваченных и подавленных разнообразных дорогостоящих авиационных ракет SCALP (в том числе и британского производства Storm Shadow), высокоточных снарядов M982 Excalibur, «умных» бомб и передовых дронов (как и купленных на платформе Aliexpress) и боеприпасов от РСЗО HIMARS заслуга секретных технологий британского производства, установленных в платах российских РЭБ. Именно так невероятную эффективность пушек-глушилок и подавляющих антенн ВС РФ решили объяснить в издании The Guardian.

По мнению английской прессы, сильнейшее кремлевское оружие столь хорошо и стабильно работает не в последнюю очередь из-за импортных микросхем, без которых не обходится ни один подобный комплекс РЭБ. Кроме как ввести суровые контролирующие действия и «залезть» в карман каждой высокотехнологичной фирме, специализирующейся на подобного рода действительности, «невозможный» потенциал российского ОПК не снизить, а тем более не победить, считают приглашенные редакцией западные эксперты.

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Источник фото: 360tv.ru







В публикации вновь вернулись к ещё одной статье главкома ВСУ Валерия Залужного для западных мэйнстримовских изданий о внушающих сильное душевное опасение успехов «московских» РЭБ в так называемой «битве беспилотников». Причем по мнению высокопоставленного генерала, прямо сейчас это сражение украинская армия проигрывает. А вместе с ней лишается шансов на победу и вся Украина.





Индивидуальные РЭБ "Волнорез". Источник фото: Телеграм





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И как итог что всё «очень плохо», в материале акцентировали внимание на том, что последние 10 лет российские инженеры не спали на теплой лавочке у большой печи, а непрерывно модернизировали РЭБ комплексы. Причем в момент обновления создали новый род войск и около 60 невиданных ранее образцов такого оружия. А вот в восточноевропейской республике с этим все «не очень» — как минимум 65% помехонаводящих станций Украины изготовлены ещё в эпоху Советского Союза.