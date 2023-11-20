Так в буквальном смысле дорогостоящие передовые образцы зарываются в землю

Высокоточные боеприпасы, цена которых достигает около 180 тыс. долларов за один экземпляр, оказались не способны выстоять против воздействия излучения российского РЭБ. Такой "могилой" для снарядов M982 Excalibur стал модуль радиоэлектронной борьбы "Поле-21", сбивающий с толку дорогостоящий образец. О достижениях инженерной мысли среди российских разработчиков станций помех, рассказал доцент Викрам Миттал, работающий в сверхпрестижной и старейшей военной академии США — "Вест-Пойнт".

По словам научного сотрудника, волны, исходящие от "Поле-21", делают невозможным поступление точных GPS-сигналов на корректируемый снаряд, тем самым запустив процедуру значительного отклонения в электронной начинке боеприпаса, активно применяемого украинской стороной.

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Источник фото: ebay.com





Помимо превосходства в системах постановок помех, российская армия технологически возвысилась над ВСУ, даже несмотря на то, что Украине активно помогают самые развитые страны Европы и сами США. Превосходство русских заключается в создании дрона-камикадзе "Ланцет", благодаря композитным материалам, остающегося крайне трудной целью для перехвата и последующего уничтожения фронтовыми средствами ПВО. К тому же российские изобретатели не почивают на лаврах, а в "режиме конвейера" создают всё новые варианты и версии так прекрасно зарекомендовавшего себя барражирующего боеприпаса, оснащаемого теперь тепловизором для ударов ночью и при неблагоприятных метеоусловиях, и в качестве ударного средства кумулятивного боеприпаса, детонирующего ещё до столкновения с объектом атаки.

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Установка РЭБ "Поле-21" помимо борьбы с Экскалибур, используется и для глушения различных БПЛА украинской армии и иных наземных и воздушных средств, затрудняя работу по координатам спутников наступательных и оборонительных вооружений ВСУ.