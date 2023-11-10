Новые возможности позволят прервать до последнего момента относительно "безмятежную" ночную жизнь украинской армии, проводящей в темное время суток такие операции, как ротации личного состава, снабжение и вывоз раненых.

Украинская армия считает "Ланцет" довольно грозным оружием, способным уничтожать не только легкобронированные американские БМП "Bradley", но и тяжелые западные ОБТ, такие, как Leopard 2 или Challenger 2. Но российская сторона не перестает удивлять - помимо свежих дронов-камикадзе с интегрированными LIDAR блоками и модулями идентификации и головками самонаведения, изделие военных инженеров получило долгожданный тепловизор. Причем плату с "теплаком" можно интегрировать и в предыдущие модели.

Новые возможности позволят прервать до последнего момента относительно "безмятежную" ночную жизнь украинской армии, проводящей в темное время суток такие операции, как ротации личного состава, снабжение и вывоз раненых. Всё это делалось ночью из-за невероятно досаждающих российских беспилотников, чувствующих себя в светлое время суток донельзя вольготно. Что, естественно, не сильно нравилось ВСУ.

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Источник фото: gazeta.ru





Теперь российская сторона кратно повысила ударные возможности своего тактического звена, которое без использования всепогодной авиации может выполнять операции по поражению живой силы и бронетехники самостоятельно и ночью.

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Помимо этого, тепловизор дозволяет действовать не только днём или строго ночью, но и при наступлении сложных погодных условий: дождя, тумана, обильного снегопада. А с наступлением зимней стужи все украинские генераторы и полевые печки станут ещё одним "раздражителем" для всевидящего ока БПЛА, кратно увеличивая потери среди украинской армии, оставляя два не очень приятных альтернативных варианта: замерзнуть в окопе или попасть под удар усиленной боевой части Ланцета, достигающей в тротиловом эквиваленте 12 килограмм.