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Forbes: "Ланцеты" уничтожают бронетехнику ВСУ с помощью ядер, содержащих жидкий металл
Пока против таких атак противоядия не существует

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    В зоне проведения спецоперации появилась очередная версия обновленного "Ланцета", содержащего в качестве атакующего звена так называемое ударное ядро. О новых боеприпасах барражирующего дрона рассказал в своем материале журналист Forbes.

   По словам обозревателя издания, последняя модификация "Ланцета" для повышения бронепробиваемости получила снаряд, содержащий в себе расплавленный металлический сплав. Удар таким наконечником позволяет поразить как основную броню, так и дополнительную, - написал корреспондент.

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Источник фото: lenta.ru


    В настоящий момент "противоядия" против таких боеприпасов у украинской армии нет, а на разработку более крепкой защиты может уйти время, указывается в материале.

   Но это лишь одно из ноу-хау российской армии. По словам отставного "рыцаря плаща и кинжала" армии США Скотта Риттера, подразделения, оперирующие с дронами, стали использовать атаку роями, содержащими в себе больше пяти воздушных беспилотных аппаратов. Нововведение, по мнению Риттера кардинально поменяет правила игры, потому что не только военнослужащие ВСУ, но и передовые западные страны не знают, как с одномоментной групповой атакой БПЛА бороться. 

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   Между тем в России стали применять "Ланцеты", оснащенные тепловизорами. Теперь ночью ВСУ будет куда сложней осуществлять ротацию личного состава, вывоз раненых и подвоз снарядов с продовольствием на передовую.

#ланцет #ланцет с ударным ядром
Источник: forbes.com
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