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Madarator
Риттер: Осенняя грязь страшит укранских командиров Abrams и вынуждает прятать их от "Ланцетов"
Таким образом "лучший танк в мире" американского образца уже третий месяц "воюет" сугубо в украинском тылу

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   Пока украинские контрразведчики лишаются больших звёзд со своих погон, а более неудачливые и всей военной карьеры, из-за тщательно внедрённого российского агента среди среднего командного состава Воздушных сил ВСУ, по мнению бывшего американского разведчика Скотта Риттера, поделившегося своим мнением для ютьюб-подкаста Ask The Inspector, украинский Генштаб переживает за судьбу танков Abrams, переданных Пентагоном. Теперь продукт мысли военных инженеров General Dynamics Land System, вместо штурма российских окопов где-нибудь под условным Работино или обороны "репутации" Владимира Зеленского в районе Авдеевского полукотла, вынужден находиться в глубоких тылах, тщательно замаскированный от российской разведки и их шпионов, выясняющих местоположение тяжелого танка.


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Источник фото: wallpaperflare.com


   По словам американского отставника, украинское командование понимает незавидную судьбу бронетехники "made in USA", способной застрять без всяких усилий в первой попавшейся яме на передовой, из-за неспособности преодолеть зыбкий размокший грунт новых российских территорий. Но это ещё полбеды, как замечает эксперт. Как только бронемашина, разработанная в Chrysler Defense остановится, её тут же обнаружат "глазастые" разведывательные БПЛА Орлан 10\30 и за очень короткий промежуток времени наведут те самые, ставшие знаменитыми уже и на Западе, российские ударные дроны "Ланцет", ввиду последнего важного обновления, получившие архиважную способность поражать цели даже самой темной ночью и в глубокий туман. Как тут быть, кроме как не усиленно бояться? Иронично вопрошает Риттер. Что-что, а меньшее что сейчас хочет видеть Зеленский, кроме предательства своих военных, так это полыхающий высоко-высоко, как пионерский костер из ранней молодости украинского президента, американский танк. Причем армейское командование США, зная острый дефицит в современной тяжелой бронетехнике на передовой для украинской армии, смогло лишь наскрести по своим арсеналам и складам только 31 экземпляр, с которых беззастенчиво убрало всё секретное оборудование, в том числе урановую броню. 


Источник фото: wallpaperflare.com


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   Вместе с тем, помимо собственно Abrams M1, в резерве находятся и британские Challenger 2, не очень-то способные бороться против современной армии на поле боя, где с куда более большим успехом во время иракской компании противостояли устаревшим ещё 50 лет назад местным Т-55.

#abrams m1 #abrams на украине
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