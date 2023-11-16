Это не против 50-летних Т-55 в Ираке воевать

Пока в Великобритании начали активный спор с официальным Вашингтоном на тему, кто же должен получить традиционную гетманскую булаву и возглавить в кресле президента восточноевропейскую республику, где в качестве своего видят главкома ВСУ генерала Валерия Залужного, а по ту сторону океана хотят оставить Владимира Зеленского, а на линии боевого соприкосновения, помимо неудавшегося контрнаступления ВСУ, зафиксирован ещё один уничтоженный танк британского королевства — тяжёлый ОБТ "Challenger 2".





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Источник фото: ТГ-канал "РаZвед_ДоZор"







Так, в Мировую паутину загрузили видео, на котором видна с машины, проезжающей по одной из просёлочных дорог в донбасском регионе, разгромленная колонна ВСУ с бронетехникой. А на обочине находился один-одинёшенек - гордость британского танкопрома - танк Челленджер 2. Что случилось с якобы грозной бронеединицой, пачками "выносившего" устаревшие иракские Т-55, доподлинно неизвестно, но в российской армии есть большой арсенал вооружений, способных отправить на металлолом практически все современные западные образцы бронетехники.





Источник фото: рбк.ру





Между тем Зеленский в своем интервью на встрече с представителями африканской прессой заявил, что переданные Киеву американские танки Abrams поставлены в слишком малом количестве, и украинская армия нуждается в намного большем ассортименте.

Известно, что пресс-офицер армии США полковник Мартин О’Доннелл заявил о передаче ВСУ 31-го американского танка.

А тем временем на Западе начинается целая компания по развенчанию "культа личности" текущего украинского президента, где в Time вышла свежая статья, перечисляющая целый каскад проблем Украины.

Так, Владимиру Александровичу пока кулуарно выдали предупреждение, что его время заканчивается, как и у возглавляемой им страны, но все публичные и непубличные намеки для украинского лидера, чтобы принять свою судьбу и начать торги с Путиным, на первого не возымели никакого действия.

Запад так же был готов поддержать финансами восстановление украинского государства, дать членство в ЕС и в НАТО. Но пока Зеленский "думает", уже Владимир Путин, видя кардинально изменившуюся ситуацию, далек от переговоров, и только и ждёт, к чему выведет "кривая" весь западный мир и его поддержку для Украины.





Источник фото: ТГ-канал "пул №3"





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А вот в США вместо прорыва камеры СМИ запечатлели крайнее волнение на лице госсекретаря Энтони Блинкена, после слов его руководителя Джо Байдена, повторенных в адрес Си Цзиньпиня, назвавшего последним повторно "диктатором".