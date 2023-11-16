Теперь и ночью ВСУ не забалуют

Ночью все кошки серы, но только не для новой модификации ударного дрона "Ланцет", благодаря удачно интегрированному тепловизору, прекрасно распознающему ночные маневры и непосредственно объекты для атаки в темное время суток. Так отечественный ТГ-канал "Крылатые", аффектированный с подразделениями ВДВ, действующими на передовой спецоперации на Украине, загрузил в Сеть видео атаки обновленной версии барражирующего боеприпаса с предустановленным температурным сканером окружающей действительности (тепловизором).

Как заявили сами военнослужащие крылатого спецназа, помимо увеличенных характеристик по стойкости к РЭБ-воздействию и повышенной дальности полета, передовой образец прекрасно видит и днем, и ночью.

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Источник фото: aviation21.ru







Разумеется, прогресс на дронах "ночных охотниках" не остановился и в наличии есть и другие столь необходимые варианты, одна из таких последних разработок оснащена LIDAR-сканером и кумулятивным зарядом, способными в совместном кооперативном режиме заранее обнаруживать наличие защитных сетей и решеток. После чего такая импровизированная защита прожигается, а дальше в дело вступает основной боеприпас. Так же встречается вариация с "жидким" ударным ядром, способная принять новые вызовы.

Именно "Ланцеты" в западной прессе называют одной из основных причин, почему так называемое летнее украинское контрнаступление захлебнулось в своей неспособности преодолеть российскую эшелонированную оборону на юге Запорожской области, состоящую из миллиона мин и царящих в небе на полем боя ударных дронов.





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