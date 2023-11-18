По итогам мероприятия ряд украинских разведчиков и контрразведчиков лишатся своих должностей

Пилот ударно-разведывательного борта Ка-52 с полевым позывным "Воевода", поделился некоторыми подробностями об истории с украинским военным перебежчиком, оказавшимся старшим офицером тамошних Воздушных сил, изъявившим желание стать российским военнослужащим.

По словам российского офицера, командир авиационного звена решил перейти на сторону ВС РФ, а в данный момент тесно сотрудничает с военной разведкой и оперативниками ФСБ. После беседы с группой российских спецслужб, бывший украинский командир даст интервью одному из отечественных военкоров.

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Источник фото: РИА Новости





О секретной операции, в ходе которой действующий командир звена решил отказаться от службы в ВСУ ради России, стало известно поздней ночью накануне 18 ноября. Об этом написал популярный военный журналист Кирилл Федоров в тесном сотрудничестве с лётчиком Ка-52 "Аллигатор".

По информации, позже предоставленной представляющим ДНР в качестве бывшего министра информации ДНР Даниила Безсонова, пилот ВС ВСУ с самого 24 февраля 2022 года выступал на стороне российских войск.

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Так же президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что взлёт российских истребителей МиГ-31 с гиперзвуковыми "Кинжалами" на борту, на несколько часов парализовал экономическую жизнь на всей территории восточноевропейской республики. И по словам официального представителя ВС ВСУ Юрия Игната, эта тенденция скоро станет регулярной.