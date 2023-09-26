Вместо композитной брони тяжелый танк получил удешевленную защиту из вольфрама

Пока на Украине пытаются отправиться от переполоха с приглашенным на выступление Зеленского в канадском парламенте престарелого нациста из разгромленной Красной армией номерной дивизии СС - 14-я добровольческой пехотной дивизии "Галиция", Пентагон не разрешил передать ВСУ свои ОБТ с передовой броней, которая установлена на любой современный Abrams американской ревизии. Так "украинская версия" Абрамса лишена "стандартной" композитной брони из обедненного урана. Вместо неё гусеничная машина получила защиту куда проще - вольфрамовые плиты. Правда украинский Генштаб может порадоваться в одном: это не потому что для Белого дома войска Киева такие "исключительные", а потому что всем союзникам, кроме Великобритании, американские инженеры проводят операцию "по раздеванию" своих танков от совместно разработанной с туманным Альбионом секретной урановой брони "Чобхэм".





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Предсерийный образец с броней класса "Chobham". Источник фото: ru.wikipedia.org







Известно, что процедурой демонтажа и последующего "водружения" вольфрамовой защитной оболочки занимается фабрика General Dynamics в штате Огайо. Производственная "скорость" которой составляет 3 единицы за 7 дней. Такая абсолютно черепаший темп не устраивает как официальный Киев, так и иные страны, вынужденно ожидающие много месяцев поставки именно своего Abrams. Среди таких стран-партнеров есть Польша, Австралия, Тайвань и иные государства.

По этой банальной причине, всё, на что может рассчитывать Украина, это 31 единица танка Абрамс.





Источник фото: iz.ru





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Abrams считается одним из лучших танков в мире после немецкого Leopard. Правда такой почетный титул не исключает автоматического "противоядия" в борьбе с российскими минами, ударными дронами и ракетами ПТРК. Да и чего греха таить, чернозем новых регионов РФ вполне может стать непреодолимой преградой для тяжелого танка весом под 62 тонны. За примерами далеко ходить не надо, когда аналогичные по массе шведские улучшенные модификации немецкого Леопарда Strv.122A, застревали в сухом черноземе Запорожских степей, даже не позволив доехать до своих позиций для нанесения огневого поражения.