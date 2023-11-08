Танков мало, а ПТРК "Корнет" у ВС РФ очень много

В одной из соцсетей был опубликован кадр, где был виден лишь частично фрагмент американского танка M1A1 Abrams, переданного Пентагоном украинской армии (официально было отправлено в ВСУ 31 единица). Интернет-портал The Drive сделал краткий анализ фотографии и поделился своими выводами с читателями.

То, что мы видим, составляет фронтальную часть бронекорпуса тяжелого танка и тыльную сторону башенной установки. Об этом легко догадаться, лишь увидев клетчатый каркас, используемый танкистами для перевозки и хранения дополнительной амуниции. Проще говоря, танковая пушка смотрит назад.

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Источник фото: wallpapercave.com







"То есть это явно не боевое положение", когда корпус и башня "совмещены" в одном направлении, будучи готовыми в оперативном режиме осуществить выстрел и сразу же переместиться в безопасное место. Именно так считает один из информированных экспертов, не желающий раскрывать себя, - пишет издание.





Источник фото: Telegram







Из этого следует самый финальный вывод: тяжелый Абрамс, возможно, и находится где-то на передовой (или нет), но он размещен в глубокой траншее из-за боязни его обнаружения и столь же скорого уничтожения российскими силами, для которых танковая продукция General Dynamics Land System, является первой в приоритете на уничтожение. Поэтому опасение украинских танкистов а вслед за ним и командиров ВСУ, что Abrams, даже не доехав до позиции ведения огня, будет выведен из строя, вполне имеет место быть.

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Так же в сети появилось видео с моментом попадания тяжелой ракеты ПТРК, столкновение с которой разрушило американский колесный БТР Stryker, броня которого оказалась прожжена насквозь сконцентрированной кумулятивной струей.