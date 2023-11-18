Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
Российская армия под Херсоном перешла на удобные китайские вездеходы
Техника с высокой проходимостью в сезон осенней слякоти идеальна

реклама

   Пока на Украине рассуждают, каким образом миллиарды гривен, выделенных на закупку зимнего снаряжения и обуви с одеждой, испарились как по мановению волшебной палочки, а украинский солдат может недополучить драгоценную при осеннем и зимнем ненастье такую необходимую специальную экипировку, российская армия, действующая под херсонскими Крынками, пересела на удобные и быстроходные мотовездеходы китайского производства. Немногим ранее Desertcross 1000-3 были показаны Владимиру Путину при посещении последним штаба ЮВО в Ростове-на-Дону.

    Если сравнивать военную версию китайского образца повышенной проходимости с гражданской версией, то все отличия заключаются лишь в камуфляжном окрасе. Сам аппарат весит чуть больше полутора тонн и способен перевозить, благодаря бензиновому силовому агрегату в 87 л.с., до 550 килограмм. В качестве пассажиров, техника вмещает двух десантников, а по сторонам в продольной плоскости размещены 2 платформы грузового отсека. Авто разгоняется до 80 км/ч и способно к преодолению водных объектов глубиной до 50 см.

реклама


Источник фото: formula7.ru


   Всего таких образцов у ВС РФ на настоящий момент 537 единиц — в 3 раза больше планируется получить в среднесрочной перспективе ещё.

   По мнению бойца, использующего вездеход как водитель, зимой и весной такой продукт мысли китайских инженеров, идеален для эвакуационных операций и подвоза боекомплекта, поделился мнением военнослужащего Александр Коц.

   В Авдеевке тем временем сужается так называемое горлышко местного котла, когда российские штурмовики взяли атакой поселок Нива.


рекомендации
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
i7 14700К подъехал в Регард
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу


#desertcross #desertcross 1000-3
2
Показать комментарии (2)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Баллистическая ракета с гиперзвуковая ядерной боеголовкой Авангард развернута на Юге России
15
Компании из ОАЭ начнут производство обновлённых лопастей вертолётов семейства Ми
1
Ремкомплект, который уронили астронавты из МКС, сейчас можно увидеть в обычный бинокль
2
YouTube ввёл ограничения на публикацию ИИ-контента для собственных функции генерации
+
Starlink заключила сделку на 90 миллионов долларов на предоставление бесплатного интернета в Мексике
2
Триллер "Джокер: Безумие на двоих" стартует на больших экранах 4 октября 2024 года
5
Россия не останется без процессоров – китайский Loongson сможет работать на отечественной ОС «Альт»
11
Microsoft начал предупреждать пользователей Windows 11 о необходимости обновления до версии 23H2
2
Илон Маск прорекламировал свой ИИ Grok, показав, что он знает как превратить листья коки в наркотик
+
Western Digital уже массово поставляет клиентам жесткие диски объемом 24 ТБ без черепичной записи
+
Потерей миллионов рабочих мест оборачивается в Южной Корее использование ИИ
+
Поставщики оборудования для производства микросхем сообщают о выросших продажах в КНР
+
Red Magic 9 Pro выйдет с игровым чипом Red Core R2 Pro собственной разработки
+
Xiaomi 14 Pro сравнили в области фотографии с iPhone 15 Pro Max и Galaxy S23 Ultra
+
Игровой мир GTA 6 будет в три раза больше, чем в GTA 5
+
Глава Пентагона отметил, что необходимо продолжать поддерживать прямой диалог с Шойгу
1
Встроенная графика мобильных процессоров Core Ultra на базе Meteor Lake догнала GeForce GTX 1060
6
Deadpool 3 выйдет в прокат 26 июля 2024 года
+
Астрономы выяснили, почему некоторые планеты уменьшаются в размерах
+
Истребитель Су-35С будет усовершенствован с учётом опыта его применения в СВО
1

Популярные статьи

Ставим рекорды экономии вместе с AMD — шустрая игровая сборка дешевле 50000 рублей
66
Применение AI в робототехнике способно привести к созданию принципиально новых видов оружия
2
Собираем мощный игровой ПК 2023 года за 150 тысяч рублей для игр в QuadHD на ультра с RT (Ноябрь)
16
"Achilles: Legends Untold" - еще один "дьяблоид" с безобразным управлением, но интересным сюжетом
+
Подбираем комплектующие для ПК правильно (и критикуем рекламные сборки)
9
«КАМАЗ» тестирует полностью беспилотный грузовик «Атлант 49»
7
Американцы не хотят признавать, что их разведчик SR-71 неоднократно перехватывался советскими МиГ-31
3
Гайд по стандартным 5-звёздочным персонажам в Honkai Star Rail
4
Германия будет тестировать в зоне СВО новейшие десантно-штурмовые машины
19
Honkai : Star Rail - взгляд на игру с 69 ранга Освоения
8

Сейчас обсуждают

devchidable
20:30
Синдром Клайнфельтера у котов сообщает о другом, ну кому как нравиться, так пусть и будет =)
Гигантский 3D-кот поселился на железнодорожном вокзале в Японии
Блейд
20:28
Японочки симпатичные Я бы пристроился бы к одной. Говорят они восхищаются огромным русским членом, в тик тока они сами говорят.
Госдепартамент США одобрил продажу Японии крылатых ракет «Томагавк» за 2 млрд долларов
Свиборг Дрыностой
20:22
в этой игре можно кинуть пару палок?
Honkai : Star Rail - взгляд на игру с 69 ранга Освоения
trisha
20:22
Слетав на Луну? Это тебе кто такое сказал, что они были на Луне?
SpaceX провели второй запуск Starship, завершившийся неудачей
Igor Schatrov
20:22
В РОССИИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРОИЗВОДСТВА СУПЕРСОВРЕМЕННЫХ ЧИПОВ С 0.1НМ !, УРА РОССИЯ
Россия не останется без процессоров – китайский Loongson сможет работать на отечественной ОС «Альт»
Свиборг Дрыностой
20:21
Сегодня ты купил приставку, а завтра в джёппу словишь палку
Сравнение продажи консолей PlayStation 5 и Xbox Series по состоянию на 30 октября 2023 года
Свиборг Дрыностой
20:20
Предлагаю обсудить секс с японками
Госдепартамент США одобрил продажу Японии крылатых ракет «Томагавк» за 2 млрд долларов
Свиборг Дрыностой
20:19
чукча ты необразованная, наши мужики в гаражах могут сделать лучше, но в одном экземпляре, а кетайский драндулет на конвейере по 1000 штук в день.
Российская армия под Херсоном перешла на удобные китайские вездеходы
Блейд
20:19
А как же с лучами играть?
Рубль укрепляется, но цены на видеокарты NVIDIA в магазинах РФ не спешат снижаться
Свиборг Дрыностой
20:16
я асашай перцем зуб шатал
Почему доллар США – это финансовая пирамида, а Биткоин спасёт нас от краха американской империи
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем