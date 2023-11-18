Техника с высокой проходимостью в сезон осенней слякоти идеальна

Пока на Украине рассуждают, каким образом миллиарды гривен, выделенных на закупку зимнего снаряжения и обуви с одеждой, испарились как по мановению волшебной палочки, а украинский солдат может недополучить драгоценную при осеннем и зимнем ненастье такую необходимую специальную экипировку, российская армия, действующая под херсонскими Крынками, пересела на удобные и быстроходные мотовездеходы китайского производства. Немногим ранее Desertcross 1000-3 были показаны Владимиру Путину при посещении последним штаба ЮВО в Ростове-на-Дону.

Если сравнивать военную версию китайского образца повышенной проходимости с гражданской версией, то все отличия заключаются лишь в камуфляжном окрасе. Сам аппарат весит чуть больше полутора тонн и способен перевозить, благодаря бензиновому силовому агрегату в 87 л.с., до 550 килограмм. В качестве пассажиров, техника вмещает двух десантников, а по сторонам в продольной плоскости размещены 2 платформы грузового отсека. Авто разгоняется до 80 км/ч и способно к преодолению водных объектов глубиной до 50 см.

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Источник фото: formula7.ru







Всего таких образцов у ВС РФ на настоящий момент 537 единиц — в 3 раза больше планируется получить в среднесрочной перспективе ещё.

По мнению бойца, использующего вездеход как водитель, зимой и весной такой продукт мысли китайских инженеров, идеален для эвакуационных операций и подвоза боекомплекта, поделился мнением военнослужащего Александр Коц.

В Авдеевке тем временем сужается так называемое горлышко местного котла, когда российские штурмовики взяли атакой поселок Нива.





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